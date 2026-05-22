США призупинили участь у переговорах з Україною та РФ, але готові повернутися, — Марко Рубіо

Держсекретар США визнав, що останні місяці переговорів не принесли відчутного прогресу.

Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговорний процес за участю Вашингтона щодо припинення війни РФ проти України фактично поставлений на паузу через відсутність прогресу.

Водночас Сполучені Штати готові знову долучитися до перемовин, якщо з’явиться перспектива досягнення результату.

За словами Рубіо, США погодилися брати участь у переговорах, оскільки саме Вашингтон має можливість вести діалог з обома сторонами.

«Ми долучилися (до переговорів - ред.), бо нам сказали, що ми єдині, хто може це зробити. Єдині, з ким говоритимуть і росіяни, і українці», - пояснив держсекретар у коментарі журналістам під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Швеції.

Водночас він визнав, що перемовини наразі не дали очікуваного результату: «Вони не були плідними, на жаль», - зазначив Рубіо.

Очільник американської дипломатії також спростував інформацію про нібито тиск США на Україну під час переговорного процесу.

«Поширювані історії про те, що ми змушували українців зайняти ту чи іншу позицію, не відповідають дійсності», - зауважив держсекретар, передає Укрінформ.

Рубіо наголосив, що Вашингтон готовий повернутися до активної ролі у переговорах у разі появи шансів на конструктивний діалог.

«За останні кілька місяців ми просто відчували, що не було особливого прогресу, але, можливо, динаміка зміниться… Якщо ми побачимо можливість організувати переговори, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними, і матимуть шанс бути плідними, ми готові відіграти цю роль», - сказав він.

При цьому держсекретар зауважив, що США не мають наміру брати участь у «нескінченному циклі зустрічей», які не приносять конкретних результатів.

«Якщо «хтось ще хоче цим зайнятися, нехай займається, але, схоже, в даний час ніхто у світі не може з цим впоратися», додав Рубіо.

За словами держсекретаря, завершення війни можливе лише дипломатичним шляхом.

«Вона не закінчиться військовою перемогою однієї чи іншої сторони - принаймні у традиційному розумінні військової перемоги», - вважає Рубіо.

