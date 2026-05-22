У Польщі після прохання дати цигарку побили українця через акцент і національність

17:31, 22 травня 2026
У центрі Радома група чоловіків спочатку заговорила до потерпілого, а згодом напала на нього після конфлікту через акцент і національність.
У Польщі в місті Радом зафіксовано напад на молодого громадянина України після побутового конфлікту, який почався з прохання дати сигарету. Про це повідомляє RMF24.

За даними слідства, група чоловіків спочатку підійшла до українця з проханням про сигарету. Після того як вони звернули увагу на його акцент, почали вимагати, щоб він заспівав польську пісню.

Після невдалої спроби виконати вимогу ситуація переросла в конфлікт і подальше фізичне насильство.

Як повідомив керівник прокуратури Радом-Схід Цезарій Олтаржевський, одному з чотирьох підозрюваних уже висунуто обвинувачення. Його затримали та доставили до суду, де ухвалили рішення про арешт. Йому інкримінують спробу пограбування, напад, образи та дії з національним мотивом.

Підозрюваний не визнав провину та надав пояснення, які, за словами прокурора, не збігаються з результатами слідства. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше поліція затримала ще одного учасника нападу. 36-річний чоловік визнав провину, детально описав події та назвав двох спільників. Попри клопотання про арешт, суд застосував до нього лише поліцейський нагляд, врахувавши зізнання та співпрацю зі слідством.

Ще одного підозрюваного планують допитати найближчим часом, його адвокат уже контактував із прокуратурою. Особу четвертого учасника інциденту наразі встановити не вдалося.

Подія сталася 8 травня в центрі Радома. За версією слідства, після того як чоловік відмовився виконувати вимогу співати, нападники почали його ображати, штовхати та вимагати віддати куртку і телефон. Після спроби захиститися потерпілий упав, а нападники продовжили бити його ногами, зокрема по голові. Вони втекли після того, як наблизилися перехожі.

Унаслідок нападу українець отримав травми, через які був непрацездатним понад сім днів. У нього зафіксовані забої, садна, синці на голові та обличчі, а також вивих плеча.

