В Польше после просьбы о сигарете избили украинца из-за акцента и национальности

В центре Радома группа мужчин сначала заговорила с потерпевшим, а затем напала на него после конфликта из-за акцента и национальности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Польше, в городе Радом, зафиксировано нападение на молодого гражданина Украины после бытового конфликта, который начался с просьбы о сигарете. Об этом сообщает RMF24.

По данным следствия, группа мужчин сначала подошла к украинцу с просьбой о сигарете. После того как они обратили внимание на его акцент, начали требовать, чтобы он спел польскую песню.

После неудачной попытки выполнить требование ситуация переросла в конфликт и последующее физическое насилие.

Как сообщил руководитель прокуратуры Радом-Восток Цезарий Олтаржевский, одному из четырех подозреваемых уже предъявлено обвинение. Его задержали и доставили в суд, где приняли решение об аресте. Ему инкриминируют попытку ограбления, нападение, оскорбления и действия с национальным мотивом.

Подозреваемый не признал вину и дал объяснения, которые, по словам прокурора, не совпадают с результатами следствия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее полиция задержала еще одного участника нападения. 36-летний мужчина признал вину, подробно описал события и назвал двух сообщников. Несмотря на ходатайство об аресте, суд применил к нему лишь полицейский надзор, учтя признание и сотрудничество со следствием.

Еще одного подозреваемого планируют допросить в ближайшее время, его адвокат уже связался с прокуратурой. Личность четвертого участника инцидента пока установить не удалось.

Инцидент произошел 8 мая в центре Радома. По версии следствия, после того как мужчина отказался выполнить требование петь, нападавшие начали его оскорблять, толкать и требовать отдать куртку и телефон. После попытки защититься потерпевший упал, а нападавшие продолжили бить его ногами, в частности по голове. Они сбежали после того, как приблизились прохожие.

В результате нападения украинец получил травмы, из-за которых был нетрудоспособен более семи дней. У него зафиксированы ушибы, ссадины, синяки на голове и лице, а также вывих плеча.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.