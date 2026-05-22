Мужчину задержали в ЦПАУ и мобилизовали несмотря на отсрочку из-за отца с инвалидностью — решение апелляционного суда

Апелляционный суд объяснил, может ли ТЦК мобилизовать военнообязанного во время отсрочки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Седьмой апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу Украинской военно-медицинской академии по делу № 600/5412/25-а относительно обжалования мобилизации военнообязанного, который имел действующую отсрочку от призыва во время мобилизации. Спор касался законности приказа о мобилизации и последующего зачисления лица в списки личного состава Украинской военно-медицинской академии.

Коллегия судей также проверила доводы апелляционной жалобы о нарушении судом первой инстанции процессуальных прав ответчика, который был привлечен к участию в деле без предоставления возможности подать отзыв и реализовать право на защиту.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием признать противоправными и отменить приказ территориального центра комплектования о мобилизации и направлении для прохождения военной службы, а также приказ Украинской военно-медицинской академии о зачислении его в списки личного состава.

Судом было установлено, что истцу на основании пункта 13 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» была предоставлена отсрочка от призыва во время мобилизации как лицу, имеющему отца с инвалидностью II группы. Срок действия отсрочки был определен до 5 ноября 2025 года.

Материалами дела подтверждалось, что отец истца является лицом с инвалидностью II группы, нуждается в постороннем уходе и находится на пенсионном обеспечении в связи с инвалидностью. Также было установлено, что истец и его отец зарегистрированы по одному адресу.

30 октября 2025 года истец прибыл в Центр предоставления административных услуг для продления срока действия отсрочки, однако был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальный центр комплектования, где в тот же день в отношении него был оформлен приказ о мобилизации и направлении для прохождения службы в Украинскую военно-медицинскую академию.

В дальнейшем приказом начальника Украинской военно-медицинской академии истец был зачислен в списки личного состава и назначен на должность курсанта.

Черновицкий окружной административный суд частично удовлетворил иск, признав противоправными и отменив приказ о мобилизации и приказ о зачислении в списки личного состава.

Не согласившись с таким решением, Украинская военно-медицинская академия подала апелляционную жалобу. В апелляции отмечалось, что академия не получала исковое заявление и не имела возможности подать отзыв и предоставить свои возражения. Также заявитель указывал, что суд первой инстанции привлек академию к участию в деле в качестве соответчика и в тот же день принял решение по существу спора без предоставления времени для реализации процессуальных прав.

Правовые выводы суда

Апелляционный суд отметил, что статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» определен исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва во время мобилизации.

Коллегия судей обратила внимание, что в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 23 Закона №3543-XII призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат лица, имеющие одного из родителей с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать.

Суд подчеркнул, что наличие действующей отсрочки от мобилизации создает для военнообязанного своеобразный иммунитет от призыва в течение срока действия такой отсрочки.

Коллегия судей установила, что на момент мобилизации истец имел действующую отсрочку, срок действия которой не истек, а потому территориальный центр комплектования мобилизовал его вопреки требованиям пункта 13 части 1 статьи 23 Закона №3543-XII.

Суд также подчеркнул, что именно районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки в соответствии с Положением №154 и Порядком №1487 обязаны проверять наличие отсрочки и оснований для ее предоставления.

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о противоправности приказа о мобилизации и направлении истца для прохождения военной службы.

Оценивая законность приказа Украинской военно-медицинской академии о зачислении истца в списки личного состава, суд отметил, что данный приказ был производным от незаконного решения о мобилизации.

Коллегия судей поддержала вывод суда первой инстанции относительно применения доктрины «плодов отравленного дерева», согласно которой неправомерные действия не могут порождать правомерные последствия. Суд привел практику ЕСПЧ, в частности решения по делам «Gäfgen v. Germany», «Teixeira de Castro v. Portugal», «Шабельник против Украины (№2)», «Балицкий против Украины», «Нечипорук и Йонкало против Украины» и «Яременко против Украины».

Вместе с тем апелляционный суд признал обоснованными доводы заявителя о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права.

Коллегия судей установила, что Украинская военно-медицинская академия была формально привлечена к участию в деле в качестве ответчика, однако фактически была лишена возможности реализовать свои процессуальные права, поскольку не получила исковое заявление и не имела возможности подготовить и подать отзыв.

Апелляционный суд отметил, что в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 317 КАС Украины нарушение норм процессуального права является обязательным основанием для отмены судебного решения, если суд принял решение о правах и обязанностях лица, которое не было надлежащим образом привлечено к участию в деле.

В результате апелляционная жалоба была удовлетворена частично. Решение Черновицкого окружного административного суда отменено с принятием нового постановления о частичном удовлетворении иска.

Суд признал противоправным и отменил приказ о мобилизации истца и направлении его в Украинскую военно-медицинскую академию, а также отменил приказ о зачислении в списки личного состава. В остальной части иска суд отказал.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.