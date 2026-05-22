  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Мужчину задержали в ЦПАУ и мобилизовали несмотря на отсрочку из-за отца с инвалидностью — решение апелляционного суда

17:13, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Апелляционный суд объяснил, может ли ТЦК мобилизовать военнообязанного во время отсрочки.
Мужчину задержали в ЦПАУ и мобилизовали несмотря на отсрочку из-за отца с инвалидностью — решение апелляционного суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Седьмой апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу Украинской военно-медицинской академии по делу № 600/5412/25-а относительно обжалования мобилизации военнообязанного, который имел действующую отсрочку от призыва во время мобилизации. Спор касался законности приказа о мобилизации и последующего зачисления лица в списки личного состава Украинской военно-медицинской академии.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Коллегия судей также проверила доводы апелляционной жалобы о нарушении судом первой инстанции процессуальных прав ответчика, который был привлечен к участию в деле без предоставления возможности подать отзыв и реализовать право на защиту.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием признать противоправными и отменить приказ территориального центра комплектования о мобилизации и направлении для прохождения военной службы, а также приказ Украинской военно-медицинской академии о зачислении его в списки личного состава.

Судом было установлено, что истцу на основании пункта 13 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» была предоставлена отсрочка от призыва во время мобилизации как лицу, имеющему отца с инвалидностью II группы. Срок действия отсрочки был определен до 5 ноября 2025 года.

Материалами дела подтверждалось, что отец истца является лицом с инвалидностью II группы, нуждается в постороннем уходе и находится на пенсионном обеспечении в связи с инвалидностью. Также было установлено, что истец и его отец зарегистрированы по одному адресу.

30 октября 2025 года истец прибыл в Центр предоставления административных услуг для продления срока действия отсрочки, однако был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальный центр комплектования, где в тот же день в отношении него был оформлен приказ о мобилизации и направлении для прохождения службы в Украинскую военно-медицинскую академию.

В дальнейшем приказом начальника Украинской военно-медицинской академии истец был зачислен в списки личного состава и назначен на должность курсанта.

Черновицкий окружной административный суд частично удовлетворил иск, признав противоправными и отменив приказ о мобилизации и приказ о зачислении в списки личного состава.

Не согласившись с таким решением, Украинская военно-медицинская академия подала апелляционную жалобу. В апелляции отмечалось, что академия не получала исковое заявление и не имела возможности подать отзыв и предоставить свои возражения. Также заявитель указывал, что суд первой инстанции привлек академию к участию в деле в качестве соответчика и в тот же день принял решение по существу спора без предоставления времени для реализации процессуальных прав.

Правовые выводы суда

Апелляционный суд отметил, что статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» определен исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва во время мобилизации.

Коллегия судей обратила внимание, что в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 23 Закона №3543-XII призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат лица, имеющие одного из родителей с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать.

Суд подчеркнул, что наличие действующей отсрочки от мобилизации создает для военнообязанного своеобразный иммунитет от призыва в течение срока действия такой отсрочки.

Коллегия судей установила, что на момент мобилизации истец имел действующую отсрочку, срок действия которой не истек, а потому территориальный центр комплектования мобилизовал его вопреки требованиям пункта 13 части 1 статьи 23 Закона №3543-XII.

Суд также подчеркнул, что именно районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки в соответствии с Положением №154 и Порядком №1487 обязаны проверять наличие отсрочки и оснований для ее предоставления.

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о противоправности приказа о мобилизации и направлении истца для прохождения военной службы.

Оценивая законность приказа Украинской военно-медицинской академии о зачислении истца в списки личного состава, суд отметил, что данный приказ был производным от незаконного решения о мобилизации.

Коллегия судей поддержала вывод суда первой инстанции относительно применения доктрины «плодов отравленного дерева», согласно которой неправомерные действия не могут порождать правомерные последствия. Суд привел практику ЕСПЧ, в частности решения по делам «Gäfgen v. Germany», «Teixeira de Castro v. Portugal», «Шабельник против Украины (№2)», «Балицкий против Украины», «Нечипорук и Йонкало против Украины» и «Яременко против Украины».

Вместе с тем апелляционный суд признал обоснованными доводы заявителя о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права.

Коллегия судей установила, что Украинская военно-медицинская академия была формально привлечена к участию в деле в качестве ответчика, однако фактически была лишена возможности реализовать свои процессуальные права, поскольку не получила исковое заявление и не имела возможности подготовить и подать отзыв.

Апелляционный суд отметил, что в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 317 КАС Украины нарушение норм процессуального права является обязательным основанием для отмены судебного решения, если суд принял решение о правах и обязанностях лица, которое не было надлежащим образом привлечено к участию в деле.

В результате апелляционная жалоба была удовлетворена частично. Решение Черновицкого окружного административного суда отменено с принятием нового постановления о частичном удовлетворении иска.

Суд признал противоправным и отменил приказ о мобилизации истца и направлении его в Украинскую военно-медицинскую академию, а также отменил приказ о зачислении в списки личного состава. В остальной части иска суд отказал.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд апелляция судебная практика ЦНАП ТЦК мобилизация отсрочка военнообязанный

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Совет судей обратился в КСУ с просьбой срочно рассмотреть вопрос об ограничении судейского вознаграждения

Совет судей Украины официально обратился в Конституционный Суд Украины с требованием срочно рассмотреть дела касательно законности бюджетных ограничений, влияющих на финансовую независимость судей.

Гостаможслужба вводит 20 правил цифрового контроля, которые могут блокировать таможенные декларации бизнеса

Новый этап цифровизации таможни несет скрытые риски для транзитных сроков.

Массовая легализация мигрантов в Испании оказалась под угрозой: Верховный суд переходит к рассмотрению дела

Верховный суд Испании сегодня должен решить, следует ли временно приостанавливать декрет о массовой легализации мигрантов, который ранее уже отказался экстренно блокировать.

ТЦК забрали водителя, а авто оставили посреди дороги: инструкция для родственников и владельцев машин

ТЦК и полиция нарушают Конституцию, когда силой задерживают водителей без протоколов.

Полиции откроют доступ ко всем данным об имуществе и активах украинцев в государственных реестрах

Новый законопроект предлагает предоставить полиции доступ к государственным реестрам для выявления необоснованных активов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]