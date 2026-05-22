НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-руководителю Госрезерва

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении четырем участникам схемы завладения средствами государственного предприятия, находящегося в сфере управления Государственного агентства по управлению резервами Украины.

Среди подозреваемых:

бывший руководитель Госрезерва;

экс-заместитель директора государственного предприятия;

организатор схемы;

пособник — физическое лицо.

Как отметили в САП, их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, осенью 2022 года лица разработали схему завладения средствами, которые государственное предприятие получало за складские услуги.

Схема заключалась в предоставлении складских площадей подконтрольным частным компаниям под видом услуг по хранению. Должностные лица госпредприятия заключали с этими фирмами фиктивные договоры и вносили заведомо ложные сведения в акты приема-передачи. Согласно документам, площадь арендованных помещений была значительно меньше, чем использовалась фактически. В дальнейшем подконтрольные компании сдавали значительно большие площади складских помещений реальному сектору экономики.

По оценкам правоохранителей, из-за такой схемы государственному предприятию был нанесен ущерб около 36 млн грн. Полученные средства, по версии следствия, обналичивались и использовались по собственному усмотрению.

В САП сообщили, что организатор схемы был задержан при попытке пересечения государственной границы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

