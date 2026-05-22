Избежит ли водитель электросамоката наказания в случае отказа от проверки на наркотическое опьянение — что решил суд

16:01, 22 мая 2026
Суд в Одессе назначил максимальное наказание за управление электросамокатом в состоянии наркотического опьянения.
Фото иллюстративное
Киевский районный суд города Одессы рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Обстоятельства дела № 947/15957/26

9 апреля 2026 года в 22:40 на улице Фонтанская дорога, 50 в городе Одессе водитель, управляя электросамокатом BOLT мощностью 800 Вт без номерного знака, был остановлен сотрудниками патрульной полиции.

У него были обнаружены явные признаки наркотического опьянения: покраснение глаз, неестественная бледность, поведение, не соответствующее обстановке, повышенная возбудимость. От прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения в медицинском учреждении в соответствии с действующим законодательством он отказался. От управления транспортным средством водитель отстранен.

Сотрудники патрульной полиции квалифицировали действия водителя как нарушение п. 2.5 «Правил дорожного движения Украины», за что предусмотрена ответственность ч. 1 ст. 130 КоАП Украины.

В судебное заседание обвиняемый не явился, ходатайств об отложении рассмотрения дела не поступало. Заявлений о рассмотрении дела с его личным участием суду не предоставлялось.

Что решил суд

Суд признал водителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения или отказ от прохождения соответствующего освидетельствования).

На нарушителя наложено административное взыскание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 (семнадцать тысяч) гривен, с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на 1 (один) год.

Взыскано с нарушителя в пользу государства судебный сбор в сумме 665 гривен 60 копеек.

Постановление может быть обжаловано в Одесский апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

