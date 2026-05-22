«Осідок» вместо места проживания и адреса компании: какие изменения для физлиц и бизнеса предлагает новый ГК

15:52, 22 мая 2026
Авторы проекта нового Гражданского кодекса хотят изменить базовую юридическую терминологию для физических лиц, бизнеса и официальных документов.
В проекте Гражданского кодекса Украины №15150, который предлагается как новый «Кодекс частного права», авторы документа предлагают изменить часть базовой юридической терминологии. Одним из наиболее заметных нововведений стало использование термина «осідок» вместо привычных понятий «место проживания физического лица» и «местонахождение юридического лица».

Нотариальная палата в своем правовом анализе указывает, что в проекте изменяется ряд традиционных юридических формулировок. Среди примеров прямо приведены:

  • «в порядке» → «порядком»;
  • «при отсутствии» → «при недостатке»;
  • «ограничение прав» → «ограничивание прав»;
  • «правовые последствия» → «юридические последствия»;
  • «место проживания физического или местонахождение юридического лица» → «осідок».

Что означает «осідок»

Из текста анализа следует, что проект предлагает использовать единый термин «осідок» для обозначения как места проживания физического лица, так и местонахождения юридического лица.

То есть фактически речь идет об отказе от двух устоявшихся конструкций, которые сегодня используются:

  • в Гражданском кодексе;
  • в регистрационных процедурах;
  • в судебной практике;
  • в нотариальных документах;
  • в налоговом законодательстве;
  • в корпоративных правоотношениях.

Почему это вызвало замечания

В Нотариальной палате отмечают, что такое изменение «в определенной мере усложняет первое восприятие норм права и их сопоставление с другими законодательными и подзаконными нормативно-правовыми актами и является достаточно дискуссионным».

То есть главная претензия заключается не только в самом слове «осідок», а в том, что:

  • оно не является привычным для украинского законодательства;
  • его придется согласовывать с большим количеством действующих законов;
  • может возникнуть разное толкование термина;
  • гражданам и бизнесу будет сложнее ориентироваться в нормах.

В НПУ предупредили о проблемах с пониманием нового кодекса

Подчеркивается, что проект содержит значительное количество новой терминологии и новых словосочетаний, которые заменяют уже привычные формулировки для граждан, бизнеса и юридического сообщества.

В Нотариальной палате считают, что это:

  • значительно усложнит понимание текста;
  • может создать трудности в правоприменении;
  • повлияет на сопоставление нового кодекса с действующими актами.

Отдельно подчеркивается, что даже те положения, которые фактически перенесены из действующего Гражданского кодекса, в проекте часто перефразированы, а это, по мнению авторов анализа, может иметь юридические последствия.

НПУ заявила об отсутствии единой терминологии

Еще одна проблема, на которую обратили внимание в Нотариальной палате, — непоследовательность использования терминов в разных книгах проекта кодекса. В документе указано, что отдельные термины отображаются «не во всех книгах одинаково и последовательно».

Из-за этого НПУ призвала обеспечить «согласованную и одинаковую терминологию по всему кодифицированному акту».

В НПУ также упомянули о рисках перевода

В выводах анализа подчеркивается, что часть новых терминов может быть сложной для перевода на другие языки без потери контекста.

В документе прямо указано, что:

  • отдельные понятия могут усложнить перевод кодекса;
  • некоторые термины «неизвестно могут ли вообще быть переведены без учета необходимого контекста».

Термин «осідок» в этом контексте также относится к новой терминологии, которая, по оценке НПУ, может создать дополнительные трудности в правоприменении и международном восприятии документа.

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

