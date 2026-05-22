«Осідок» замість місця проживання і адреси компанії: які зміни для фізосіб та бізнесу пропонує новий ЦК
У проєкті Цивільного кодексу України №15150, який пропонується як новий «Кодекс права приватного», автори документа пропонують змінити частину базової юридичної термінології. Однією з найбільш помітних новацій стало використання терміна «осідок» замість звичних понять «місце проживання фізичної особи» та «місцезнаходження юридичної особи».
Нотаріальна палата у своєму правовому аналізі вказує, що в проєкті змінюється низка традиційних юридичних формулювань. Серед прикладів прямо наведено:
- «у порядку» → «порядком»;
- «за відсутності» → «за браком»;
- «обмеження прав» → «обмежування прав»;
- «правові наслідки» → «юридичні наслідки»;
- «місце проживання фізичної або місцезнаходження юридичної особи» → «осідок».
Що означає «осідок»
Із тексту аналізу випливає, що проєкт пропонує використовувати єдиний термін «осідок» для позначення як місця проживання фізичної особи, так і місцезнаходження юридичної особи.
Тобто фактично йдеться про відмову від двох усталених конструкцій, які сьогодні використовуються:
- у Цивільному кодексі;
- у реєстраційних процедурах;
- у судовій практиці;
- у нотаріальних документах;
- у податковому законодавстві;
- у корпоративних правовідносинах.
Чому це викликало зауваження
У Нотаріальній палаті зазначають, що така зміна «у певній мірі ускладнює перше сприйняття норм права та їх співставлення з іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами та є досить дискусійним».
Тобто головна претензія полягає не лише у самому слові «осідок», а у тому, що:
- воно не є звичним для українського законодавства;
- його доведеться узгоджувати з великою кількістю чинних законів;
- може виникнути різне трактування терміна;
- громадянам та бізнесу буде складніше орієнтуватися у нормах.
У НПУ попередили про проблеми із розумінням нового кодексу
Наголошується, що проєкт містить значну кількість нової термінології та нових словосполучень, які замінюють уже звичні формулювання для громадян, бізнесу та юридичної спільноти.
У Нотаріальній палаті вважають, що це:
- значно ускладнить розуміння тексту;
- може створити труднощі у правозастосуванні;
- вплине на співставлення нового кодексу з чинними актами.
Окремо підкреслюється, що навіть ті положення, які фактично перенесені з чинного Цивільного кодексу, у проєкті часто перефразовані, а це, на думку авторів аналізу, може мати юридичні наслідки.
НПУ заявила про відсутність єдиної термінології
Ще одна проблема, на яку звернули увагу у Нотаріальній палаті, — непослідовність використання термінів у різних книгах проєкту кодексу. У документі зазначено, що окремі терміни відображаються «не у всіх книгах однаково та послідовно».
Через це НПУ закликала забезпечити «узгоджену та однакову термінологію по всьому кодифікованому акту».
У НПУ також згадали про ризики перекладу
У висновках аналізу наголошується, що частина нових термінів може бути складною для перекладу іншими мовами без втрати контексту.
У документі прямо зазначено, що:
- окремі поняття можуть ускладнити переклад кодексу;
- деякі терміни «невідомо чи можуть взагалі бути перекладеними без врахування потрібного контексту».
Термін «осідок» у цьому контексті також належить до нової термінології, яка, за оцінкою НПУ, може створити додаткові труднощі у правозастосуванні та міжнародному сприйнятті документа.
