«Осідок» замість місця проживання і адреси компанії: які зміни для фізосіб та бізнесу пропонує новий ЦК

Автори проєкту нового Цивільного кодексу хочуть змінити базову юридичну термінологію для фізичних осіб, бізнесу та офіційних документів.

Фото: SUD.UA

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У проєкті Цивільного кодексу України №15150, який пропонується як новий «Кодекс права приватного», автори документа пропонують змінити частину базової юридичної термінології. Однією з найбільш помітних новацій стало використання терміна «осідок» замість звичних понять «місце проживання фізичної особи» та «місцезнаходження юридичної особи».

Нотаріальна палата у своєму правовому аналізі вказує, що в проєкті змінюється низка традиційних юридичних формулювань. Серед прикладів прямо наведено:

«у порядку» → «порядком»;

«за відсутності» → «за браком»;

«обмеження прав» → «обмежування прав»;

«правові наслідки» → «юридичні наслідки»;

«місце проживання фізичної або місцезнаходження юридичної особи» → «осідок».

Що означає «осідок»

Із тексту аналізу випливає, що проєкт пропонує використовувати єдиний термін «осідок» для позначення як місця проживання фізичної особи, так і місцезнаходження юридичної особи.

Тобто фактично йдеться про відмову від двох усталених конструкцій, які сьогодні використовуються:

у Цивільному кодексі;

у реєстраційних процедурах;

у судовій практиці;

у нотаріальних документах;

у податковому законодавстві;

у корпоративних правовідносинах.

Чому це викликало зауваження

У Нотаріальній палаті зазначають, що така зміна «у певній мірі ускладнює перше сприйняття норм права та їх співставлення з іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами та є досить дискусійним».

Тобто головна претензія полягає не лише у самому слові «осідок», а у тому, що:

воно не є звичним для українського законодавства;

його доведеться узгоджувати з великою кількістю чинних законів;

може виникнути різне трактування терміна;

громадянам та бізнесу буде складніше орієнтуватися у нормах.

У НПУ попередили про проблеми із розумінням нового кодексу

Наголошується, що проєкт містить значну кількість нової термінології та нових словосполучень, які замінюють уже звичні формулювання для громадян, бізнесу та юридичної спільноти.

У Нотаріальній палаті вважають, що це:

значно ускладнить розуміння тексту;

може створити труднощі у правозастосуванні;

вплине на співставлення нового кодексу з чинними актами.

Окремо підкреслюється, що навіть ті положення, які фактично перенесені з чинного Цивільного кодексу, у проєкті часто перефразовані, а це, на думку авторів аналізу, може мати юридичні наслідки.

НПУ заявила про відсутність єдиної термінології

Ще одна проблема, на яку звернули увагу у Нотаріальній палаті, — непослідовність використання термінів у різних книгах проєкту кодексу. У документі зазначено, що окремі терміни відображаються «не у всіх книгах однаково та послідовно».

Через це НПУ закликала забезпечити «узгоджену та однакову термінологію по всьому кодифікованому акту».

У НПУ також згадали про ризики перекладу

У висновках аналізу наголошується, що частина нових термінів може бути складною для перекладу іншими мовами без втрати контексту.

У документі прямо зазначено, що:

окремі поняття можуть ускладнити переклад кодексу;

деякі терміни «невідомо чи можуть взагалі бути перекладеними без врахування потрібного контексту».

Термін «осідок» у цьому контексті також належить до нової термінології, яка, за оцінкою НПУ, може створити додаткові труднощі у правозастосуванні та міжнародному сприйнятті документа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.