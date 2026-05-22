  1. Законодавство
  2. / В Україні

«Осідок» замість місця проживання і адреси компанії: які зміни для фізосіб та бізнесу пропонує новий ЦК

15:52, 22 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Автори проєкту нового Цивільного кодексу хочуть змінити базову юридичну термінологію для фізичних осіб, бізнесу та офіційних документів.
«Осідок» замість місця проживання і адреси компанії: які зміни для фізосіб та бізнесу пропонує новий ЦК
Фото: SUD.UA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У проєкті Цивільного кодексу України №15150, який пропонується як новий «Кодекс права приватного», автори документа пропонують змінити частину базової юридичної термінології. Однією з найбільш помітних новацій стало використання терміна «осідок» замість звичних понять «місце проживання фізичної особи» та «місцезнаходження юридичної особи».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нотаріальна палата у своєму правовому аналізі вказує, що в проєкті змінюється низка традиційних юридичних формулювань. Серед прикладів прямо наведено:

  • «у порядку» → «порядком»;
  • «за відсутності» → «за браком»;
  • «обмеження прав» → «обмежування прав»;
  • «правові наслідки» → «юридичні наслідки»;
  • «місце проживання фізичної або місцезнаходження юридичної особи» → «осідок».

Що означає «осідок»

Із тексту аналізу випливає, що проєкт пропонує використовувати єдиний термін «осідок» для позначення як місця проживання фізичної особи, так і місцезнаходження юридичної особи.

Тобто фактично йдеться про відмову від двох усталених конструкцій, які сьогодні використовуються:

  • у Цивільному кодексі;
  • у реєстраційних процедурах;
  • у судовій практиці;
  • у нотаріальних документах;
  • у податковому законодавстві;
  • у корпоративних правовідносинах.

Чому це викликало зауваження

У Нотаріальній палаті зазначають, що така зміна «у певній мірі ускладнює перше сприйняття норм права та їх співставлення з іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами та є досить дискусійним».

Тобто головна претензія полягає не лише у самому слові «осідок», а у тому, що:

  • воно не є звичним для українського законодавства;
  • його доведеться узгоджувати з великою кількістю чинних законів;
  • може виникнути різне трактування терміна;
  • громадянам та бізнесу буде складніше орієнтуватися у нормах.

У НПУ попередили про проблеми із розумінням нового кодексу

Наголошується, що проєкт містить значну кількість нової термінології та нових словосполучень, які замінюють уже звичні формулювання для громадян, бізнесу та юридичної спільноти.

У Нотаріальній палаті вважають, що це:

  • значно ускладнить розуміння тексту;
  • може створити труднощі у правозастосуванні;
  • вплине на співставлення нового кодексу з чинними актами.

Окремо підкреслюється, що навіть ті положення, які фактично перенесені з чинного Цивільного кодексу, у проєкті часто перефразовані, а це, на думку авторів аналізу, може мати юридичні наслідки.

НПУ заявила про відсутність єдиної термінології

Ще одна проблема, на яку звернули увагу у Нотаріальній палаті, — непослідовність використання термінів у різних книгах проєкту кодексу. У документі зазначено, що окремі терміни відображаються «не у всіх книгах однаково та послідовно».

Через це НПУ закликала забезпечити «узгоджену та однакову термінологію по всьому кодифікованому акту».

У НПУ також згадали про ризики перекладу

У висновках аналізу наголошується, що частина нових термінів може бути складною для перекладу іншими мовами без втрати контексту.

У документі прямо зазначено, що:

  • окремі поняття можуть ускладнити переклад кодексу;
  • деякі терміни «невідомо чи можуть взагалі бути перекладеними без врахування потрібного контексту».

Термін «осідок» у цьому контексті також належить до нової термінології, яка, за оцінкою НПУ, може створити додаткові труднощі у правозастосуванні та міжнародному сприйнятті документа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект цивільний кодекс

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Масова легалізація мігрантів в Іспанії опинилася під загрозою: Верховний суд переходить до розгляду справи

Верховний суд Іспанії сьогодні має вирішити, чи тимчасово призупиняти декрет про масову легалізацію мігрантів, який раніше вже відмовився екстрено блокувати.

ТЦК забрали водія, а авто залишили посеред дороги: інструкція для родичів та власників машин

ТЦК та поліція порушують Конституцію, коли силоміць затримують водіїв без протоколів.

Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах

Новий законопроєкт пропонує надати поліції доступ до державних реєстрів для виявлення необґрунтованих активів.

Криза відводів та дефіцит кадрів: чому європейські стандарти правосуддя не працюють в Україні

Чому ідеально виписані європейські рекомендації щодо відводів та самовідводів суддів розбиваються об практику Вищої ради правосуддя та хронічний кадровий голод.

Іноземців в Україні змусять складати платний іспит з української мови, а вартість визначить Кабмін

В Україні пропонують змінити підхід до мовної сертифікації іноземців.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]