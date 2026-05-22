Ваш шлюб, розлучення чи зміну імені можуть розкрити для «заінтересованих осіб»: новий ЦК викликає питання щодо приватності

Ідеться про можливе розширення доступу до даних про шлюб, народження, смерть і зміну імені через нову модель держреєстрів.

У проєкті нового Цивільного кодексу України з’явилися положення, які можуть суттєво розширити принцип публічності державних реєстрів і зачепити сферу приватного життя громадян. Йдеться про інформацію щодо народження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені та інших актів цивільного стану. У Нотаріальній палаті України вважають, що запропонований підхід створює ризики надмірного доступу до персональних даних та недостатньо чітко визначає, хто саме зможе отримувати таку інформацію.

У правовому аналізі Книги 9 проєкту нового Цивільного кодексу України №15150 окремо розкритикували положення щодо публічності юридичних станів та актів цивільного стану. В НПУ попереджають: запропонована модель може створити ризики надмірного доступу до приватної інформації громадян, оскільки фактично йдеться про розширення принципу публічності на сферу персональних даних та сімейного статусу людини.

Що пропонується у проєкті

У документі аналізуються положення статей 1927–1929 проєкту ЦК, які стосуються публічності юридичних станів та актів цивільного стану.

Йдеться, зокрема, про:

народження;

смерть;

шлюб;

розірвання шлюбу;

зміну імені;

інші акти цивільного стану.

У проєкті зазначено, що такі юридичні стани підлягають державній реєстрації та є публічними.

У НПУ заявили про ризики для приватності

Поширення принципу публічності на акти цивільного стану є проблемним із точки зору захисту приватного життя людини.

Нотаріуси звертають увагу, що відомості про:

сімейний стан;

народження;

смерть;

зміну імені;

інші персональні дані

належать до сфери приватного життя особи.

У Нотаріальній палаті вважають, що сам підхід до «публічності» таких даних у запропонованому вигляді є неприйнятним.

Проблема «заінтересованих осіб»

Окремо звертають увагу на положення щодо доступу до інформації «заінтересованих осіб».

У проєкті недостатньо чітко визначено:

хто саме вважатиметься такою заінтересованою особою;

які межі доступу до інформації;

яким чином перевірятиметься законність отримання таких даних.

Це створює ризики надмірного поширення персональної інформації та можливих зловживань доступом до неї.

Нотаріуси нагадали про захист персональних даних

Окремо наголошується, що інформація про акти цивільного стану вже регулюється:

спеціальним законодавством;

законодавством про захист персональних даних;

правилами доступу до державних реєстрів.

Саме тому недоцільним вважають переносити таке регулювання до Цивільного кодексу та додатково поширювати на нього принцип публічності.

Нотаріальна палата України пропонує залишити регулювання державної реєстрації юридичних станів та актів цивільного стану у сфері окремих профільних законів та виключити Книгу 9 із проєкту нового Цивільного кодексу України.

