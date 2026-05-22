Користування землею без документів і психологічний тиск при укладенні угод: огляд практики КЦС ВС

16:28, 22 травня 2026
Верховний Суд оприлюднив правові позиції у спорах про землю, майнові права та недійсність договорів.
Касаційний цивільний суд у складі Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики за квітень 2026 року, до якого увійшли правові висновки у спорах із земельних, сімейних, договірних та інших цивільних правовідносин.

Серед іншого Верховний Суд звернув увагу на спори щодо користування земельними ділянками без належних правових підстав. Суд зазначив, що фактичний користувач земельної ділянки, який без достатньої правової підстави зберіг у себе кошти за користування нею, зобов’язаний повернути такі кошти на підставі статті 1212 Цивільного кодексу України. Водночас у разі набуття лише окремої допоміжної споруди, а не всього майнового комплексу, розмір коштів має визначатися пропорційно частці набутого майна.

Також в огляді наведено правовий висновок про те, що відсутність в архіві рішень органу місцевого самоврядування, на підставі яких видавалися правовстановлюючі документи, сама по собі не свідчить про неприйняття таких рішень або підроблення документів. Верховний Суд наголосив, що державна реєстрація права власності не є незаконною, якщо відповідні правовстановлюючі документи залишаються чинними та не визнані недійсними.

Окремо Касаційний цивільний суд проаналізував спори щодо недійсності правочинів. Суд вказав, що для визнання правочину недійсним з підстав насильства позивач повинен довести факт фізичного або психологічного тиску, вчинення правочину всупереч справжній волі та причинний зв’язок між тиском і укладенням правочину. При цьому саме перебування особи у реабілітаційному центрі без належних доказів примусу саме по собі не підтверджує застосування психологічного насильства.

