Пользование землей без документов и психологическое давление при заключении сделок: обзор практики КГС ВС

Верховный Суд обнародовал правовые позиции по спорам о земле, имущественных правах и недействительности договоров.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда обнародовал обзор актуальной судебной практики за апрель 2026 года, в который вошли правовые выводы по спорам из земельных, семейных, договорных и других гражданских правоотношений.

Среди прочего Верховный Суд обратил внимание на споры относительно пользования земельными участками без надлежащих правовых оснований. Суд отметил, что фактический пользователь земельного участка, который без достаточного правового основания сохранил у себя средства за пользование им, обязан вернуть такие средства на основании статьи 1212 Гражданского кодекса Украины. В то же время в случае приобретения только отдельного вспомогательного сооружения, а не всего имущественного комплекса, размер средств должен определяться пропорционально доле приобретенного имущества.

Также в обзоре приведен правовой вывод о том, что отсутствие в архиве решений органа местного самоуправления, на основании которых выдавались правоустанавливающие документы, само по себе не свидетельствует о непринятии таких решений или подделке документов. Верховный Суд подчеркнул, что государственная регистрация права собственности не является незаконной, если соответствующие правоустанавливающие документы остаются действующими и не признаны недействительными.

Отдельно Кассационный гражданский суд проанализировал споры относительно недействительности сделок. Суд указал, что для признания сделки недействительной по основаниям насилия истец должен доказать факт физического или психологического давления, совершение сделки вопреки подлинной воле и причинно-следственную связь между давлением и заключением сделки. При этом само пребывание лица в реабилитационном центре без надлежащих доказательств принуждения само по себе не подтверждает применение психологического насилия

