«Дія.АІ» преодолела отметку в миллион пользователей — какие госуслуги доступны через чат

Искусственный интеллект помогает оформлять госуслуги без необходимости искать нужные разделы в меню — достаточно написать запрос в чате.

Первым миллионом пользователей воспользовался сервис Дія.АІ — национальный ИИ-агент, интегрированный в приложение «Дія». По данным разработчиков, сервис позволяет получать государственные услуги и консультации в формате обычного чата без поиска нужных разделов в меню.

В «Дии» сообщили, что на прошлой неделе расширили работу «Дия.АИ» — первого в мире национального ИИ-агента, который предоставляет государственные услуги непосредственно в чате приложения. Для получения услуги пользователю достаточно сформулировать свой запрос в сообщении.

Среди возможностей «Дія.АІ» — оформление государственных услуг через чат. В частности, пользователи могут оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения, заказывать выписки о месте проживания для себя или ребенка, а также отслеживать статус документов.

Кроме того, сервис работает как персональный навигатор по государственным услугам. Если пользователю нужна информация о вступлении в режим «Дія.City», ИИ-помощник предоставляет разъяснения относительно условий участия, рекомендации и контакты для подачи заявок.

Также «Дія.АІ» консультирует по вопросам социальной поддержки. Сервис помогает узнать порядок оформления выплат для внутренне перемещенных лиц и предоставляет информацию о новых цифровых услугах и сервисах.

В «Дії» отмечают, что искусственный интеллект всё чаще используется для решения повседневных вопросов, а интеграция таких технологий в государственные сервисы должна упростить взаимодействие граждан с государством.

