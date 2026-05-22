  1. В Украине

«Дія.АІ» преодолела отметку в миллион пользователей — какие госуслуги доступны через чат

17:20, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Искусственный интеллект помогает оформлять госуслуги без необходимости искать нужные разделы в меню — достаточно написать запрос в чате.
«Дія.АІ» преодолела отметку в миллион пользователей — какие госуслуги доступны через чат
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первым миллионом пользователей воспользовался сервис Дія.АІ — национальный ИИ-агент, интегрированный в приложение «Дія». По данным разработчиков, сервис позволяет получать государственные услуги и консультации в формате обычного чата без поиска нужных разделов в меню.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В «Дии» сообщили, что на прошлой неделе расширили работу «Дия.АИ» — первого в мире национального ИИ-агента, который предоставляет государственные услуги непосредственно в чате приложения. Для получения услуги пользователю достаточно сформулировать свой запрос в сообщении.

Среди возможностей «Дія.АІ» — оформление государственных услуг через чат. В частности, пользователи могут оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения, заказывать выписки о месте проживания для себя или ребенка, а также отслеживать статус документов.

Кроме того, сервис работает как персональный навигатор по государственным услугам. Если пользователю нужна информация о вступлении в режим «Дія.City», ИИ-помощник предоставляет разъяснения относительно условий участия, рекомендации и контакты для подачи заявок.

Также «Дія.АІ» консультирует по вопросам социальной поддержки. Сервис помогает узнать порядок оформления выплат для внутренне перемещенных лиц и предоставляет информацию о новых цифровых услугах и сервисах.

В «Дії» отмечают, что искусственный интеллект всё чаще используется для решения повседневных вопросов, а интеграция таких технологий в государственные сервисы должна упростить взаимодействие граждан с государством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Дия искусственный интеллект ИИ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Совет судей обратился в КСУ с просьбой срочно рассмотреть вопрос об ограничении судейского вознаграждения

Совет судей Украины официально обратился в Конституционный Суд Украины с требованием срочно рассмотреть дела касательно законности бюджетных ограничений, влияющих на финансовую независимость судей.

Гостаможслужба вводит 20 правил цифрового контроля, которые могут блокировать таможенные декларации бизнеса

Новый этап цифровизации таможни несет скрытые риски для транзитных сроков.

Массовая легализация мигрантов в Испании оказалась под угрозой: Верховный суд переходит к рассмотрению дела

Верховный суд Испании сегодня должен решить, следует ли временно приостанавливать декрет о массовой легализации мигрантов, который ранее уже отказался экстренно блокировать.

ТЦК забрали водителя, а авто оставили посреди дороги: инструкция для родственников и владельцев машин

ТЦК и полиция нарушают Конституцию, когда силой задерживают водителей без протоколов.

Полиции откроют доступ ко всем данным об имуществе и активах украинцев в государственных реестрах

Новый законопроект предлагает предоставить полиции доступ к государственным реестрам для выявления необоснованных активов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]