Апелляционный суд Англии поддержал взыскание более $3 млрд с Коломойского и Боголюбова в пользу ПриватБанка

Бывшие владельцы банка не смогли обжаловать решение, принятое английским судом в 2025 году.

Апелляционный суд Англии и Уэльса оставил в силе решение о взыскании более 3 млрд долларов в пользу ПриватБанка с бывших владельцев банка — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В пресс-службе банка отметили, что апелляционная инстанция отклонила жалобу бывших акционеров на решение суда, принятое в июле 2025 года. Таким образом, действующим остается решение о взыскании более 3 млрд долларов, в частности в виде компенсации убытков, процентов и судебных расходов.

В ПриватБанке также напомнили, что еще в 2017 году суд выдал приказ о всемирном аресте активов ответчиков. Банк заявил, что в дальнейшем будет добиваться принудительного исполнения судебного решения в отношении этих активов для получения компенсации. Акционером банка является государство Украина в лице правительства.

