Совет судей согласовал изменения в классификатор дел: из перечня уберут «люстрацию» и «детей войны»

17:40, 22 мая 2026
В классификаторе появится новая категория дел — относительно временного ограничения выезда руководителей за границу.
Совет судей Украины согласовал проект изменений в Общий классификатор специализаций судей и категорий дел. Соответствующее решение №11 приняли 22 мая.

Как отмечается в решении, члены Совета заслушали информацию главы Совета судей Виталия Салихова и главы ГСА Максима Пампуры относительно согласования проекта изменений в Общий классификатор специализаций судей и категорий дел.

Совет судей решил согласовать проект изменений к классификатору в предложенной редакции.

В частности, в специализации «Административное судопроизводство» предусмотрены следующие изменения:

  • исключение позиции 106010100 «проведение очищения власти (люстрации)»;
  • исключение позиции 106020100 «проведение очищения власти (люстрации)»;
  • исключение позиции 106030100 «проведение очищения власти (люстрации)»;
  • дополнение после позиции 111020300 новой позицией: 111020400 — временного ограничения руководителя в праве выезда за пределы Украины;
  • исключение позиции 112010202 «детей войны»;
  • исключение позиции 112030200 «детей войны».

В специализации «Гражданское судопроизводство» предусмотрено:

  • изложить название позиции 331030000 в новой редакции: «Дела о признании физического лица безвестно отсутствующим или объявлении его умершим, из них:»;
  • дополнить после позиции 331030000 новыми позициями:

- 331030100 — о признании физического лица безвестно отсутствующим;

- 331030200 — объявление физического лица умершим;

  • изложить название позиции 331040000 в новой редакции: «Дела об отмене решения о признании физического лица безвестно отсутствующим или объявлении его умершим, из них:»;
  • дополнить после позиции 331040000 новыми позициями:

- 331040100 — отмена решения о признании физического лица безвестно отсутствующим;

- 331040200 — отмена решения об объявлении физического лица умершим.

