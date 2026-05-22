Фермерские земли: кто является законным пользователем после создания хозяйства

18:25, 22 мая 2026
Минюст разъяснил особенности оформления земельных участков, предоставленных для ведения фермерского хозяйства, и основания для их государственной регистрации.
Министерство юстиции Украины предоставило разъяснения относительно государственной регистрации права постоянного пользования земельными участками, используемыми фермерскими хозяйствами.

Согласно статье 1 Закона Украины «О фермерском хозяйстве», фермерское хозяйство является формой предпринимательской деятельности граждан, занимающихся производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции с целью получения прибыли. Такая деятельность осуществляется на земельных участках, предоставленных в собственность или пользование, в частности в аренду, для ведения фермерского хозяйства и товарного сельскохозяйственного производства.

В Минюсте напомнили, что в соответствии с решением Конституционного Суда Украины от 22 сентября 2005 года № 5-рп/2005, граждане и юридические лица, получившие земельные участки в постоянное пользование, имеют право использовать их без обязательного переоформления на право собственности или аренды.

Право постоянного землепользования является бессрочным и может быть прекращено только на основаниях, определенных статьей 141 Земельного кодекса Украины. Это положение также подтверждается судебной практикой Верховного Суда.

В случае создания фермерского хозяйства в качестве юридического лица в правоотношениях по постоянному пользованию земельным участком происходит смена пользователя, а обязанности землепользователя переходят к хозяйству с момента его государственной регистрации.

Также отмечается, что в соответствии с положениями статей 19, 20, 22 и 23 Закона Украины «О фермерском хозяйстве», именно фермерское хозяйство, зарегистрированное как юридическое лицо, является собственником имущества, а не его учредитель или члены. В связи с этим право постоянного пользования земельным участком, предоставленным для ведения хозяйства, после его создания принадлежит именно фермерскому хозяйству.

Отдельно подчеркивается, что такое право не входит в состав наследства.

С учетом практики Верховного Суда, в Порядок государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2015 года № 1127, внесен пункт 81-10. Он определяет, что государственная регистрация прав на земельные участки, предоставленные для ведения фермерского хозяйства, в случае создания соответствующего юридического лица осуществляется на основании документов, оформленных на имя учредителя или члена хозяйства.

В Минюсте отмечают, что требования об обязательном представлении документов о передаче земельного участка именно фермерскому хозяйству, а не его учредителю, являются необоснованными.

земля Министерство юстиции Украины

