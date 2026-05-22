Киев и область накрыло мощное ненастье: регион засыпало градом, фото и видео

18:30, 22 мая 2026
Мощный ливень, большой град и шквалы накрыли Киев и область.
22 мая Киев и Киевскую область накрыла сильная непогода — регион атаковали мощный ливень, крупный град и шквальный ветер. В ряде населенных пунктов из-за непогоды уже фиксируют перебои с электроснабжением.

В столице и области объявлен желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают, что до конца суток ожидаются шквалы ветра скоростью 15–20 м/с, сильные осадки и град.

Жителей призывают не оставлять автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи из-за риска падения веток и повреждения транспорта. Также из-за сильного ветра возможны аварийные отключения электроэнергии и перебои со связью.

Особенно сложная ситуация наблюдается в Софиевской Борщаговке. Улицы там покрылись слоем града. В соцсетях публикуют видео, на которых видно, как дворы и дороги буквально засыпаны белыми осадками.

Мощный град также накрыл город Вишневое. По словам очевидцев, из-за плотных осадков местами почти не видно асфальта.

Жителей региона призывают без крайней необходимости не выходить на улицу и быть осторожными во время передвижения по городу.

 

