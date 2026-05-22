Массовая легализация мигрантов в Испании оказалась под угрозой: Верховный суд переходит к рассмотрению дела

Верховный суд Испании сегодня должен решить, следует ли временно приостанавливать декрет о массовой легализации мигрантов, который ранее уже отказался экстренно блокировать.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный суд Испании отказал в применении экстренной обеспечительной меры в отношении правительственного декрета о чрезвычайной легализации мигрантов.

Суд пришел к выводу, что заявители не доказали наличие «особой срочности», необходимой для немедленного приостановления действия нормативного акта без заслушивания правительства. В то же время производство по вопросу законности самого декрета и возможного его временного приостановления продолжается в обычном порядке.

Что предусматривает декрет о легализации

Дело рассматривала Sala de lo Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo после подачи иска Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica — организации, оспорившей правительственный Real Decreto о «regularización extraordinaria» мигрантов.

Декрет был утвержден Советом министров Испании в апреле 2026 года и фактически открыл процедуру массового урегулирования правового статуса лиц, находившихся в стране без надлежащих документов. По оценкам правительства, речь шла примерно о 500 тысячах человек.

Документ разрешил иностранцам подавать заявления на получение разрешения на проживание и работу по исключительным обстоятельствам. Подача заявлений была открыта практически сразу после принятия декрета — как в электронной форме, так и через административные офисы.

Почему декрет обжаловали в Верховном суде

Истцы просили суд применить «suspensión cautelarísima» — особый механизм испанского административного процесса, который позволяет немедленно приостановить действие нормативного акта без предварительного заслушивания другой стороны.

По мнению заявителей, запуск процедуры легализации создавал риск необратимых последствий, поскольку после подачи большого количества заявлений и выдачи разрешений на проживание отмена декрета в будущем утратила бы практический смысл. В иске также утверждалось, что правительство фактически провело масштабную миграционную амнистию через подзаконный акт, что якобы выходит за пределы его полномочий.

Отдельно заявители подчеркивали «массовый и накопительный» характер последствий декрета. Они указывали, что сразу после вступления акта в силу начнется оформление большого количества индивидуальных административных решений, включая предоставление разрешений на проживание и работу, что, по их мнению, сделает невозможным эффективное восстановление предыдущего состояния в случае дальнейшей отмены декрета судом.

Позиция Верховного суда Испании

Верховный суд эти аргументы не поддержал.

В определении суда указано, что для применения «cautelarísima» закон требует доказательства именно исключительной и объективной срочности, а не только ссылки на быстрое вступление в силу нормативного акта или предположения о возможных последствиях его реализации.

Суд прямо указал, что сама дата вступления акта в силу не может автоматически считаться основанием для экстренного судебного вмешательства.

Коллегия судей также обратила внимание, что декрет предусматривает полноценную административную процедуру с проверками, сроками и требованиями к заявителям, а потому последствия его применения не возникают мгновенно и сами по себе не свидетельствуют о необходимости немедленной блокировки акта. Суд пришел к выводу, что вопрос о возможном приостановлении декрета может быть рассмотрен в обычном процессуальном порядке после получения позиции правительства.

Что было дальше

После отказа в срочном приостановлении Верховный суд открыл стандартную процедуру рассмотрения ходатайства об обеспечительных мерах и предоставил правительству десять дней для подачи возражений. В дальнейшем к процессу присоединились также Comunidad de Madrid, партия Vox, Hazte Oír и другие организации, которые отдельно просили приостановить действие декрета.

В своих объяснениях Abogacía del Estado — юридическая служба правительства Испании — просила суд не блокировать процедуру легализации, подчеркивая, что потенциальные заявители уже находились на территории Испании до принятия декрета и фактически пользовались государственными сервисами.

Представители правительства утверждали, что легализация не создаст новой нагрузки на систему здравоохранения или социальные службы, а напротив позволит интегрировать этих лиц в легальный рынок труда и увеличить поступления социальных взносов и налогов.

Верховный суд Испании должен провести новое заседание

Tribunal Supremo 22 мая 2026 года должен рассмотреть уже не экстренное ходатайство о немедленной блокировке декрета, а полноценные заявления о его временном приостановлении на время рассмотрения дела по существу. Заседание проводит Sala de lo Contencioso-Administrativo Верховного суда Испании.

На рассмотрении находятся сразу несколько исков, поданных Comunidad de Madrid, партией Vox, Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica и другими организациями. Все они требуют временно приостановить действие правительственного декрета о легализации мигрантов до окончательного разрешения спора о его законности.

В свою очередь правительство Испании настаивает, что блокировка декрета создаст правовую неопределенность для сотен тысяч лиц, которые уже начали процедуру легализации, а также может фактически сорвать реализацию всей программы, поскольку сроки подачи заявлений ограничены. Окончательного решения по результатам сегодняшнего заседания по состоянию на данный момент еще нет.

