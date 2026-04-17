Испания легализует 500 тысяч мигрантов: Верховный суд отказался срочно останавливать решение правительства

Фото: Biel Aliño (EFE)

Верховный суд Испании отклонил ходатайство о немедленном приостановлении действия правительственного декрета об экстраординарной легализации иммигрантов. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Иск в суд подала ассоциация, которая требовала срочно заблокировать решение Совета министров, принятое ранее на этой неделе. Однако судьи пришли к выводу, что оснований для неотложного вмешательства нет.

В постановлении отмечается, что критерии «особой срочности» отсутствуют, поэтому вопрос о возможной приостановке декрета будет рассматриваться в обычном порядке. Правительству предоставили 10 дней для подачи своих возражений.

Речь идет об инициативе, которая должна позволить около 500 тысячам мигрантов, находящихся в Испании без легального статуса, интегрироваться в систему — официально работать, платить налоги и получить права и обязанности.

Ассоциация настаивала, что немедленное вступление декрета в силу может привести к «непоправимым последствиям», в частности массовому оформлению разрешений на проживание и работу еще до окончательного решения суда. В то же время суд не согласился с этими аргументами.

Процедура легализации уже стартовала: прием заявок и документов открылся на этой неделе. Документ был доработан после замечаний Государственного совета, в частности относительно проверки криминального прошлого заявителей.

