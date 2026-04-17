Испания легализует 500 тысяч мигрантов: Верховный суд отказался срочно останавливать решение правительства

10:54, 17 апреля 2026
Речь идет об инициативе, которая должна позволить около 500 тысячам мигрантов, находящихся в Испании без легального статуса, интегрироваться в систему — официально работать, платить налоги и получить права и обязанности.
Испания легализует 500 тысяч мигрантов: Верховный суд отказался срочно останавливать решение правительства
Верховный суд Испании отклонил ходатайство о немедленном приостановлении действия правительственного декрета об экстраординарной легализации иммигрантов. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Иск в суд подала ассоциация, которая требовала срочно заблокировать решение Совета министров, принятое ранее на этой неделе. Однако судьи пришли к выводу, что оснований для неотложного вмешательства нет.

В постановлении отмечается, что критерии «особой срочности» отсутствуют, поэтому вопрос о возможной приостановке декрета будет рассматриваться в обычном порядке. Правительству предоставили 10 дней для подачи своих возражений.

Речь идет об инициативе, которая должна позволить около 500 тысячам мигрантов, находящихся в Испании без легального статуса, интегрироваться в систему — официально работать, платить налоги и получить права и обязанности.

Ассоциация настаивала, что немедленное вступление декрета в силу может привести к «непоправимым последствиям», в частности массовому оформлению разрешений на проживание и работу еще до окончательного решения суда. В то же время суд не согласился с этими аргументами.

Процедура легализации уже стартовала: прием заявок и документов открылся на этой неделе. Документ был доработан после замечаний Государственного совета, в частности относительно проверки криминального прошлого заявителей.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

После заключения договора цену за единицу товара нельзя увеличить более чем на 10%, даже в военное время — ВС

ВС подтвердил, что даже в условиях военного положения совокупное повышение цены за единицу товара в договоре закупки не может превышать 10%.

Кабмин утвердил порядок мониторинга противодействия домашнему насилию

Правительство расширило круг субъектов мониторинга, превращая больницы и школы в активные центры защиты и выявления обидчиков.

Позиция ВС: срок обращения в суд по пенсионным спорам начинается с момента, когда лицо фактически узнало о расчёте пенсии

Верховный Суд разъяснил, что срок обращения в пенсионных спорах начинается с момента, когда лицо узнало о расчёте пенсии, а не с даты ее начисления.

Как Telegram стал официальным инструментом кадровых решений: ВС о доказательной силе мессенджеров

Статус «прочитано» в мессенджере теперь имеет юридическую силу приказа: Верховный Суд подтвердил: Telegram является официальным каналом трудовой коммуникации.

Визит делегации ЕСПЧ в Киев: Маттиас Гийомар об ответственности РФ и поддержке судей Украины

«Украинские судьи — это киборги»: делегация ЕСПЧ поражена нагрузкой на систему правосудия.

