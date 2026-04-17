Іспанія легалізує 500 тисяч мігрантів: Верховний суд відмовився терміново зупиняти рішення уряду

Фото: Biel Aliño (EFE)

Верховний суд Іспанії відхилив клопотання про негайне призупинення дії урядового декрету щодо екстраординарної легалізації іммігрантів. Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

Позов до суду подала асоціація, яка вимагала терміново заблокувати рішення Ради міністрів, ухвалене раніше цього тижня. Однак судді дійшли висновку, що підстав для невідкладного втручання немає.

У постанові зазначається, що критерії «особливої терміновості» відсутні, тому питання про можливе призупинення декрету розглядатиметься у звичайному порядку. Уряду надали 10 днів для подання своїх заперечень.

Йдеться про ініціативу, яка має дозволити близько 500 тисячам мігрантів, що перебувають в Іспанії без легального статусу, інтегруватися в систему — офіційно працювати, сплачувати податки та отримати права й обов’язки.

Асоціація наполягала, що негайне набрання чинності декретом може призвести до «непоправних наслідків», зокрема масового оформлення дозволів на проживання і роботу ще до остаточного рішення суду. Водночас суд не погодився з цими аргументами.

Легалізаційна процедура вже стартувала: прийом заявок і документів відкрився цього тижня. Документ був доопрацьований після зауважень Державної ради, зокрема щодо перевірки кримінального минулого заявників.

