Дональд Трамп сделал жесткое заявление относительно переговоров с Ираном

Дональд Трамп намекнул, что в случае провала переговоров Вашингтон может прибегнуть к другим действиям.

Фото: The White House

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится заключить соглашение с Вашингтоном, однако США пока не устраивают предложенные условия, пишет Reuters.

«Иран очень настроен, они очень хотят заключить сделку. Пока что они этого не достигли... мы не удовлетворены ею, но будем», — сказал президент США 27 мая во время заседания правительства в Белом доме.

При этом Трамп намекнул, что в случае провала переговоров Вашингтон может прибегнуть к другим действиям.

«Либо мы это сделаем, либо нам придется просто завершить дело», — заявил он.

При этом американский лидер не уточнил, какие именно условия соглашения в настоящее время вызывают недовольство у США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.