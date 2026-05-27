Дональд Трамп сделал жесткое заявление относительно переговоров с Ираном

21:21, 27 мая 2026
Дональд Трамп намекнул, что в случае провала переговоров Вашингтон может прибегнуть к другим действиям.
Фото: The White House
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится заключить соглашение с Вашингтоном, однако США пока не устраивают предложенные условия, пишет Reuters.

«Иран очень настроен, они очень хотят заключить сделку. Пока что они этого не достигли... мы не удовлетворены ею, но будем», — сказал президент США 27 мая во время заседания правительства в Белом доме.

При этом Трамп намекнул, что в случае провала переговоров Вашингтон может прибегнуть к другим действиям.

«Либо мы это сделаем, либо нам придется просто завершить дело», — заявил он.

При этом американский лидер не уточнил, какие именно условия соглашения в настоящее время вызывают недовольство у США.

