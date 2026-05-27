Документы, переданные добровольно, можно использовать как доказательства по делу – КУС ВС

20:37, 27 мая 2026
Следователь СБУ сообщил, что после частичной деоккупации Купянского района ему предоставили много документов, которые касались уголовного производства.
Верховный Суд разъяснил: если лицо, в распоряжении которого находятся вещи, документы и другие материалы, имеющие доказательное значение для установления обстоятельств совершения уголовного правонарушения, добровольно предоставляет их следователю, это не свидетельствует о получении таких доказательств органом досудебного расследования внепроцессуальным способом и не является основанием для признания их недопустимыми.

Такого вывода суд пришел в деле по обвинению лица в пособничестве государству-агрессору по ст. 111-2 УК Украины.

Детали дела

Апелляционный суд ранее отменил оправдательный приговор местного суда и признал обвиняемого виновным по ст. 111-2 УК.

В кассационной жалобе обвиняемый утверждал, что материалы производства не подтверждают, что «грамота», «благодарность», трудовой договор, выписки из приказа подписывались именно представителями РФ. Также он отметил, что указанные документы приобщены с нарушениями процессуального закона и не являются доказательствами.

В КУС отметили, что в ходе рассмотрения дела свидетель сообщил, что он работал следователем СБУ и расследовал уголовное производство по уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 7 ст. 111-1 УК, в том числе были сведения о совершении обвиняемым пособничества.

После частичной деоккупации Купянского района ему было передано много документов, которые касались уголовного производства, в том числе «благодарность» и «грамота», которые указывали на наличие в действиях обвиняемого состава уголовного правонарушения, что стало основанием для внесения сведений в ЕРДР по ч. 7 ст. 111-1 УК в отношении обвиняемого.

Учитывая большую нагрузку на следователей СБУ, дело было передано в следственное отделение Купянского управления полиции.

Коллегия судей КУС указала, что в случае, когда лицо, в распоряжении которого находятся вещи, документы и другие материалы, имеющие доказательное значение для установления обстоятельств совершения уголовного правонарушения, выражая свою волю, добровольно предоставляет их следователю, это не свидетельствует о получении таких доказательств органом досудебного расследования внепроцессуальным способом и не является основанием для признания их недопустимыми.

Учитывая изложенное, а также то, что свидетели в судебном заседании подтвердили добровольную выдачу указанных выше письменных доказательств, апелляционный суд пришел к обоснованному выводу, что доводы стороны защиты о получении указанных письменных доказательств внепроцессуальным способом являются необоснованными и не влияют на допустимость доказательств.

Постановление коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 15 апреля по делу № 529/1660/22 (производство № 51-7201км23).

