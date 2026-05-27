  1. В Украине

Пенсия в 2026 году: что ждет украинцев, имеющих только 5 лет стажа

21:13, 27 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какой минимальный стаж нужен для пенсии, сколько будут платить без необходимых лет работы и можно ли докупить стаж — разъяснение.
Пенсия в 2026 году: что ждет украинцев, имеющих только 5 лет стажа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине размер будущей пенсии и даже само право на её получение напрямую зависят не только от возраста человека, но и от количества официально накопленного страхового стажа. Из-за работы без оформления, длительного пребывания за границей или неуплаты работодателями взносов в Пенсионный фонд всё больше украинцев рискуют в старости остаться без полноценной пенсии.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В 2026 году для выхода на пенсию в 65 лет необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа. Именно этот порог является минимальным для назначения пенсионных выплат по возрасту. Если же человек официально работал только 5 лет, получить обычную пенсию он не сможет, поскольку пенсионная формула в таком случае не применяется.

Что получат украинцы без необходимого стажа

Граждане, которые не набрали минимальные 15 лет страхового стажа, могут претендовать на государственную социальную помощь. Эта выплата не зависит от предыдущей зарплаты человека и является значительно ниже минимальной пенсии.

Социальная помощь назначается украинцам, достигшим 65-летнего возраста, постоянно проживающим в Украине и не имеющим значительных доходов или других государственных выплат.

В 2026 году размер социальной помощи для людей без достаточного стажа составляет 2 595 гривен в месяц. Сумма привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, напоминает Пенсионный фонд.

Можно ли увеличить страховой стаж

Украинцам советуют регулярно проверять данные о страховом стаже, поскольку иногда работодатели не уплачивают взносы или допускают ошибки в отчетности. В некоторых случаях отдельные периоды работы можно подтвердить документами или через суд.

Кроме того, украинцы могут добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд, чтобы увеличить количество лет стажа. В 2026 году минимальный добровольный взнос составляет около 1 902 гривен в месяц. Если необходимо компенсировать предыдущие годы без стажа, сумма взноса увеличивается вдвое.

В итоге один год страхового стажа может стоить примерно 45 тысяч гривен, поэтому перед «докупкой» стажа стоит оценить, насколько это будет финансово выгодно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ГНС исключила ФЛП из реестра плательщиков единого налога: Верховный Суд поставил решение на паузу

Может ли налоговая служба перевести бизнес со упрощенной на общую систему, начислив 18% НДФЛ и 20% НДС за прошлые периоды

ЕСПЧ не усмотрел дискриминации в разных правилах выплаты больничных для самозанятых и наемных работников

ЕСПЧ признал допустимыми разные подходы к соцстрахованию самозанятых и работников в деле о компенсации нетрудоспособности.

В Фонде гарантирования вкладов увеличат состав совета до 7 человек и введут конкурс на должность директора

Парламент предлагает перезапустить управление Фондом гарантирования вкладов с новыми правилами контроля и отбора руководства.

Исполнителям запретили стягивать единственное жилье военных, но без распространения лиц в СЗЧ

Изменения в законодательство обязывают нотариусов, банки и органы МВД проверять статус лица в Реестре должников перед любым важным действием.

Верховный Суд решил, что обвинение в коллаборационизме нельзя строить только на Telegram-публикациях

ВС подтвердил, что одних публикаций в Telegram-каналах недостаточно для обвинительного приговора за коллаборационную деятельность.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]