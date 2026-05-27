Пенсия в 2026 году: что ждет украинцев, имеющих только 5 лет стажа

Какой минимальный стаж нужен для пенсии, сколько будут платить без необходимых лет работы и можно ли докупить стаж — разъяснение.

В Украине размер будущей пенсии и даже само право на её получение напрямую зависят не только от возраста человека, но и от количества официально накопленного страхового стажа. Из-за работы без оформления, длительного пребывания за границей или неуплаты работодателями взносов в Пенсионный фонд всё больше украинцев рискуют в старости остаться без полноценной пенсии.

В 2026 году для выхода на пенсию в 65 лет необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа. Именно этот порог является минимальным для назначения пенсионных выплат по возрасту. Если же человек официально работал только 5 лет, получить обычную пенсию он не сможет, поскольку пенсионная формула в таком случае не применяется.

Что получат украинцы без необходимого стажа

Граждане, которые не набрали минимальные 15 лет страхового стажа, могут претендовать на государственную социальную помощь. Эта выплата не зависит от предыдущей зарплаты человека и является значительно ниже минимальной пенсии.

Социальная помощь назначается украинцам, достигшим 65-летнего возраста, постоянно проживающим в Украине и не имеющим значительных доходов или других государственных выплат.

В 2026 году размер социальной помощи для людей без достаточного стажа составляет 2 595 гривен в месяц. Сумма привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, напоминает Пенсионный фонд.

Можно ли увеличить страховой стаж

Украинцам советуют регулярно проверять данные о страховом стаже, поскольку иногда работодатели не уплачивают взносы или допускают ошибки в отчетности. В некоторых случаях отдельные периоды работы можно подтвердить документами или через суд.

Кроме того, украинцы могут добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд, чтобы увеличить количество лет стажа. В 2026 году минимальный добровольный взнос составляет около 1 902 гривен в месяц. Если необходимо компенсировать предыдущие годы без стажа, сумма взноса увеличивается вдвое.

В итоге один год страхового стажа может стоить примерно 45 тысяч гривен, поэтому перед «докупкой» стажа стоит оценить, насколько это будет финансово выгодно.

