В законопроекте об отчетности цифровых платформ выявили риски для адвокатской тайны

Законопроект о цифровых платформах может поставить под угрозу адвокатскую тайну из-за возможной передачи в налоговые органы информации о клиентах адвокатов.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины заявили о рисках для адвокатской тайны из-за законопроекта об автоматическом обмене налоговой информацией о доходах с цифровых платформ.

НААУ предоставила Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики замечания к законопроекту № 15111-д, который предусматривает внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Документ должен имплементировать Модельные правила ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ и положения Директивы Совета ЕС 2021/514, известной как DAC7.

В НААУ отметили, что сама цель законопроекта является обоснованной, однако при подготовке документа ко второму чтению необходимо устранить риски для прав клиентов адвокатов, правовой определенности для бизнеса и предсказуемости регулирования.

Ключевое предостережение НААУ касается адвокатской тайны. Адвокаты обратили внимание, что в случае принятия законопроекта операторы цифровых платформ могут передавать в налоговые органы информацию о клиентах адвокатов. В частности, речь идет о данных, которые могут раскрывать факт обращения лица за правовой помощью, дату получения услуги и сумму вознаграждения.

В НААУ напомнили, что согласно закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» адвокатская тайна охватывает любую информацию, которая стала известна адвокату в связи с обращением клиента, включая сам факт такого обращения.

Также НААУ сослалась на практику Суда справедливости ЕС. В деле C-694/20 Orde van Vlaamse Balies Суд отметил, что тайна правовой консультации охватывает не только ее содержание, но и сам факт существования. Следовательно, лицо имеет законное ожидание, что без его согласия не будет раскрыт даже факт обращения к адвокату. На этом основании Суд признал положения Директивы Совета ЕС, обязывавшие адвоката к отчетности, несовместимыми со статьей 7 Хартии основных прав ЕС.

В НААУ считают, что законопроект №15111-д на данный момент не содержит механизмов, которые исключали бы адвокатскую деятельность из режима налоговой отчетности цифровых платформ или ограничивали передачу таких данных. Адвокаты отметили, что в случае международного обмена такие сведения могут попадать в налоговые администрации других государств, где гарантии украинского закона об адвокатуре не действуют.

Поэтому адвокаты предложили прямо предусмотреть в Налоговом кодексе, что лица, осуществляющие адвокатскую деятельность, не являются подотчетными продавцами в рамках соответствующих норм.

Кроме того, в НААУ указали на другие потенциальные риски документа, в частности возложение на операторов платформ функций налогового агента, исключение отношений между платформой и продавцом из-под действия КЗоТ, возможный налоговый арбитраж между платформенной моделью и режимом ФЛП и исключение актов Минфина и ГНС из-под регуляторных процедур.

