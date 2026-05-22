  1. В Украине

В законопроекте об отчетности цифровых платформ выявили риски для адвокатской тайны

12:25, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроект о цифровых платформах может поставить под угрозу адвокатскую тайну из-за возможной передачи в налоговые органы информации о клиентах адвокатов.
В законопроекте об отчетности цифровых платформ выявили риски для адвокатской тайны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Национальной ассоциации адвокатов Украины заявили о рисках для адвокатской тайны из-за законопроекта об автоматическом обмене налоговой информацией о доходах с цифровых платформ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

НААУ предоставила Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики замечания к законопроекту № 15111-д, который предусматривает внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Документ должен имплементировать Модельные правила ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ и положения Директивы Совета ЕС 2021/514, известной как DAC7.

В НААУ отметили, что сама цель законопроекта является обоснованной, однако при подготовке документа ко второму чтению необходимо устранить риски для прав клиентов адвокатов, правовой определенности для бизнеса и предсказуемости регулирования.

Ключевое предостережение НААУ касается адвокатской тайны. Адвокаты обратили внимание, что в случае принятия законопроекта операторы цифровых платформ могут передавать в налоговые органы информацию о клиентах адвокатов. В частности, речь идет о данных, которые могут раскрывать факт обращения лица за правовой помощью, дату получения услуги и сумму вознаграждения.

В НААУ напомнили, что согласно закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» адвокатская тайна охватывает любую информацию, которая стала известна адвокату в связи с обращением клиента, включая сам факт такого обращения.

Также НААУ сослалась на практику Суда справедливости ЕС. В деле C-694/20 Orde van Vlaamse Balies Суд отметил, что тайна правовой консультации охватывает не только ее содержание, но и сам факт существования. Следовательно, лицо имеет законное ожидание, что без его согласия не будет раскрыт даже факт обращения к адвокату. На этом основании Суд признал положения Директивы Совета ЕС, обязывавшие адвоката к отчетности, несовместимыми со статьей 7 Хартии основных прав ЕС.

В НААУ считают, что законопроект №15111-д на данный момент не содержит механизмов, которые исключали бы адвокатскую деятельность из режима налоговой отчетности цифровых платформ или ограничивали передачу таких данных. Адвокаты отметили, что в случае международного обмена такие сведения могут попадать в налоговые администрации других государств, где гарантии украинского закона об адвокатуре не действуют.

Поэтому адвокаты предложили прямо предусмотреть в Налоговом кодексе, что лица, осуществляющие адвокатскую деятельность, не являются подотчетными продавцами в рамках соответствующих норм.

Кроме того, в НААУ указали на другие потенциальные риски документа, в частности возложение на операторов платформ функций налогового агента, исключение отношений между платформой и продавцом из-под действия КЗоТ, возможный налоговый арбитраж между платформенной моделью и режимом ФЛП и исключение актов Минфина и ГНС из-под регуляторных процедур.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Верховная Рада Украины законопроект адвокат

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Полиции откроют доступ ко всем данным об имуществе и активах украинцев в государственных реестрах

Новый законопроект предлагает предоставить полиции доступ к государственным реестрам для выявления необоснованных активов.

Кризис отводов и дефицит кадров: почему европейские стандарты правосудия не работают в Украине

Почему идеально прописанные европейские рекомендации относительно отводов и самоотводов судей разбиваются о практику Высшего совета правосудия и хронический кадровый голод.

Иностранцев в Украине обяжут сдавать платный экзамен по украинскому языку, а стоимость будет определять Кабинет Министров

В Украине предлагают изменить подход к языковой сертификации иностранцев.

Адвокатская монополия на гонорар успеха: почему суды не присуждают компенсацию за услуги юриста без свидетельства адвоката

Может ли сторона по делу рассчитывать на компенсацию расходов, если ее интересы защищал профессиональный юрист, но без адвокатского свидетельства.

Мобилизация не спасет от уголовной ответственности: Верховный Суд о сроках давности

Верховный Суд подтвердил, что прохождение военной службы во время мобилизации само по себе не является уклонением от суда и не останавливает течение сроков давности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]