В Украину возвращается больше людей, чем уезжает: в ГМС назвали три ключевые причины

В ГМС сообщили, что впервые за время полномасштабной войны количество вернувшихся домой украинцев превысило число выехавших за границу — разница составила 17 тысяч человек.

фото: ГПСУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине впервые с начала полномасштабной войны зафиксировали положительный баланс пересечения государственной границы среди граждан, ранее покинувших страну из-за боевых действий. Об этом сообщила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко.

По итогам января-апреля 2026 года количество вернувшихся в Украину граждан превысило число выехавших на 17 тысяч человек.

"В январе-апреле 2026 года тенденция изменилась: выездов - 4,169 млн, въездов - 4,186 млн. Пусть и не намного - на 17 тысяч, но это первый период положительной динамики пересечений границы с начала полномасштабной агрессии", - отметила Науменко в комментарии Главком.

Отмечается, что это первый период с начала полномасштабного вторжения, когда наблюдается положительная динамика пересечения границы.

В ДМС назвали несколько причин, влияющих на решение украинцев возвращаться домой. Среди них — стабилизация ситуации внутри страны, в частности, улучшение энергетической сферы, а также финансовые трудности у части граждан, длительно проживавших за рубежом.

Кроме того, тенденция влияет на изменения в странах ЕС: постепенное сокращение социальной поддержки, прекращение программ бесплатного проживания и запуск инициатив, направленных на стимулирование возвращения украинцев.

В то же время, Наталья Науменко подчеркнула, что ожидать масштабного возвращения граждан во время активной фазы войны не стоит. По ее словам, существенные изменения в миграционной ситуации возможны уже после завершения боевых действий.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что по прогнозу Национального банка Украины, в 2026 году за границу могут выехать около 200 тысяч украинцев. В то же время, темпы возвращения граждан будут оставаться низкими: в 2027 году в Украину могут вернуться только около 100 тысяч человек, а в 2028 году — около 500 тысяч. Такие данные приведены в инфляционном отчете НБУ за апрель.

Также в Минсоцполитики рассказали, как готовятся к возвращению украинцев из-за границы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.