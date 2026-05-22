  1. В мире

В Германии одобрили запуск «цифровых паспортов» через смартфон по аналогии с украинской Дией

09:42, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Граждане смогут подтверждать свою личность и использовать цифровые документы через смартфон.
В Германии одобрили запуск «цифровых паспортов» через смартфон по аналогии с украинской Дией
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральное правительство Германии одобрило проект Закона о цифровой идентичности (DIdG), который создает правовую основу для внедрения европейского цифрового кошелька EUDI-Wallet (European Digital Identity Wallet — сокращенно EUDI Wallet).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ожидается, что новая система позволит гражданам безопасно подтверждать свою личность онлайн с помощью смартфона и пользоваться цифровыми документами на всей территории Европейского Союза.

Фактически речь идет о сервисе, схожем по принципу работы с украинским приложением Дія, в котором уже доступны цифровые документы и государственные услуги.

EUDI-Wallet — это цифровой кошелек для смартфона, который будет хранить, управлять и проверять персональные документы. В частности, в приложении можно будет использовать удостоверение личности как «цифрового двойника». В будущем к кошельку планируют добавить свидетельства о рождении, водительские удостоверения и даже проездные билеты.

В немецком правительстве отмечают, что цифровой кошелек должен упростить доступ к административным услугам, банковским операциям и заключению онлайн-договоров без дополнительных процедур идентификации.

Также EUDI-Wallet позволит осуществлять безопасные электронные транзакции между гражданами, компаниями и государственными учреждениями по всему ЕС. Бизнес, в свою очередь, сможет использовать кошелек для безопасной идентификации клиентов и запуска новых цифровых сервисов.

Запуск EUDI-Wallet запланирован на январь 2027 года. На первом этапе кошелек будет поддерживать функции цифровой идентификации и подтверждения данных. Позже планируется добавить цифровую подпись, псевдонимный вход и подтверждение платежных транзакций.

Использование цифрового кошелька будет добровольным и бесплатным. Аналоговые документы и услуги останутся доступными.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Германия Дия

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Адвокатская монополия на гонорар успеха: почему суды не присуждают компенсацию за услуги юриста без свидетельства адвоката

Может ли сторона по делу рассчитывать на компенсацию расходов, если ее интересы защищал профессиональный юрист, но без адвокатского свидетельства.

Мобилизация не спасет от уголовной ответственности: Верховный Суд о сроках давности

Верховный Суд подтвердил, что прохождение военной службы во время мобилизации само по себе не является уклонением от суда и не останавливает течение сроков давности.

Военный США избежал наказания из-за решения полиции использовать ChatGPT вместо переводчика

Суд закрыл дело в отношении военного США об отказе от освидетельствования на состояние опьянения, признав, что общение через ChatGPT вместо переводчика нарушило право иностранца на защиту.

Мировое соглашение допустимо в уголовных делах о ДТП в состоянии опьянения — ВС

Верховный Суд оставил в силе соглашение о примирении по делу о пьяном вождении автомобиля с последствиями ДТП.

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]