В Германии одобрили запуск «цифровых паспортов» через смартфон по аналогии с украинской Дией

Граждане смогут подтверждать свою личность и использовать цифровые документы через смартфон.

Федеральное правительство Германии одобрило проект Закона о цифровой идентичности (DIdG), который создает правовую основу для внедрения европейского цифрового кошелька EUDI-Wallet (European Digital Identity Wallet — сокращенно EUDI Wallet).

Ожидается, что новая система позволит гражданам безопасно подтверждать свою личность онлайн с помощью смартфона и пользоваться цифровыми документами на всей территории Европейского Союза.

Фактически речь идет о сервисе, схожем по принципу работы с украинским приложением Дія, в котором уже доступны цифровые документы и государственные услуги.

EUDI-Wallet — это цифровой кошелек для смартфона, который будет хранить, управлять и проверять персональные документы. В частности, в приложении можно будет использовать удостоверение личности как «цифрового двойника». В будущем к кошельку планируют добавить свидетельства о рождении, водительские удостоверения и даже проездные билеты.

В немецком правительстве отмечают, что цифровой кошелек должен упростить доступ к административным услугам, банковским операциям и заключению онлайн-договоров без дополнительных процедур идентификации.

Также EUDI-Wallet позволит осуществлять безопасные электронные транзакции между гражданами, компаниями и государственными учреждениями по всему ЕС. Бизнес, в свою очередь, сможет использовать кошелек для безопасной идентификации клиентов и запуска новых цифровых сервисов.

Запуск EUDI-Wallet запланирован на январь 2027 года. На первом этапе кошелек будет поддерживать функции цифровой идентификации и подтверждения данных. Позже планируется добавить цифровую подпись, псевдонимный вход и подтверждение платежных транзакций.

Использование цифрового кошелька будет добровольным и бесплатным. Аналоговые документы и услуги останутся доступными.

