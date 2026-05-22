Депутаты предлагают новый налог для банков, а НБУ раскритиковал идею: что известно о новой инициативе ВРУ

08:30, 22 мая 2026
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект 15262 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль предприятий».

Авторы инициативы объясняют необходимость изменений тем, что во время войны банки получают рекордные прибыли, в значительной степени благодаря операциям с государственными ценными бумагами.

По данным депутатов, по итогам 2025 года доходы 60 банков достигли 579,3 млрд грн. Это на 14,2% больше по сравнению с 2024 годом и почти на 30% больше, чем в 2023 году.

В парламенте подчеркивают, что в условиях войны финансирование сектора безопасности и обороны остается главным приоритетом государства. Там также отмечают, что дополнительное налогообложение банков, которое применялось в 2023–2024 и 2026 годах, уже показало свою эффективность.

В Национальном банке выступили против такой инициативы.

Там отметили, что налог на прибыль банков в размере 50% был с пониманием воспринят банковским сектором в 2023 году как разовая вынужденная мера, учитывая «нерыночную природу» прибыли в указанном году.

«Однако продолжение этой практики в текущих условиях представляет угрозу для дальнейшей кредитной экспансии и в целом способности банков в необходимых объемах поддерживать экономику страны в условиях войны и послевоенного восстановления», — заявляет НБУ.

Против такой практики он приводит ряд причин:

  • Во-первых, экстраналог существенно ограничивает кредитный потенциал банков.
  • Во-вторых, эффективность такого шага для бюджета сомнительна.
  • В-третьих, непропорциональная нагрузка дискриминирует отрасль и отпугивает инвесторов.

Инициаторы законопроекта считают, что принятие документа позволит увеличить поступления в государственный бюджет в 2027 году.

