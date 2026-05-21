Заключенного, который должен был находиться в тюрьме, поймали на превышении скорости в роскошном автомобиле — как это произошло

23:30, 21 мая 2026
Прокуратура проводит проверку сотрудников учреждения в связи с подозрениями в злоупотреблениях и «платных привилегиях».
Заключенного из исправительной колонии в немецком Ойскирхене задержали за превышение скорости за рулем роскошного автомобиля в то время, когда он должен был находиться в своей камере. Об этом сообщает Spiegel.

Инцидент стал частью более широкого расследования, в рамках которого сотрудников исправительного учреждения подозревают в коррупционных сделках с осужденными в обмен на предоставление им привилегий и смягчение условий отбывания наказания.

Как подтвердил представитель прокуратуры Бонна, заключенный, которого освободили из колонии в Ойскирхене, был задержан вечером за рулем автомобиля за превышение скорости, хотя по графику должен был находиться в камере. По данным издания Kölner Stadt-Anzeiger, речь идет о представителе многодетной семьи из Леверкузена, известном полиции, который управлял дорогостоящим автомобилем.

Прокуратура в настоящее время расследует дело в отношении восьми сотрудников тюрьмы и трех бывших заключенных, среди которых и водитель, задержанный за превышение скорости. По словам представителя следствия, материалы по другим осужденным изъяты и находятся на проверке. Издание Kölner Stadt-Anzeiger также сообщает, что в целом дело может касаться еще 13 бывших заключенных.

Среди озвученных версий — продажа так называемых «подписок», которые якобы предполагали предупреждение о предстоящих проверках камер за ежемесячную плату.

Кроме того, по данным следствия, часть заключенных могла находиться за пределами колонии в то время, когда по режиму должна была находиться в камерах. При этом программа «освобождения от работы» позволяет осужденным работать днем, однако обязывает их возвращаться в учреждение в вечернее время.

