Высший совет правосудия изменил территориальную подсудность судебных дел трех судов
13:49, 21 мая 2026
Новые правила подсудности начнут действовать с июня.
С 1 июня изменится территориальная подсудность судебных дел Славянского горрайонного суда Донецкой области, Донецкого окружного административного суда и Луганского окружного административного суда.
Соответствующее решение 21 мая принял Высший совет правосудия по представлению Председателя Верховного Суда Станислава Кравченко.
Судебные дела:
- Славянского горрайонного суда Донецкой области будут переданы в Киевский районный суд г. Полтавы.
- Донецкого окружного административного суда – в Харьковский окружной административный суд.
- Луганского окружного административного суда – в Днепропетровский окружной административный суд.
