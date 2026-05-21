Высший совет правосудия изменил территориальную подсудность судебных дел трех судов

Новые правила подсудности начнут действовать с июня.

С 1 июня изменится территориальная подсудность судебных дел Славянского горрайонного суда Донецкой области, Донецкого окружного административного суда и Луганского окружного административного суда.

Соответствующее решение 21 мая принял Высший совет правосудия по представлению Председателя Верховного Суда Станислава Кравченко.

Судебные дела:

Славянского горрайонного суда Донецкой области будут переданы в Киевский районный суд г. Полтавы.

Донецкого окружного административного суда – в Харьковский окружной административный суд.

Луганского окружного административного суда – в Днепропетровский окружной административный суд.

