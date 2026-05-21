Аккумуляторные станции получат статус критической инфраструктуры

Решение позволяет официально отнести системы накопления электроэнергии к критическим объектам, подлежащим усиленным мерам безопасности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Аккумуляторные станции и другие системы накопления электроэнергии смогут получить статус объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По предложению Министерства энергетики правительство внесло изменения в перечень секторов критической инфраструктуры. Это решение позволяет официально относить системы накопления электроэнергии к объектам критической инфраструктуры и обеспечивать их усиленную защиту.

В ведомстве отмечают, что такие системы активно развиваются, особенно в условиях регулярных российских атак на энергетическую инфраструктуру. На данный момент в Украине уже установлены системы накопления электроэнергии общей мощностью более 500 МВт, а также выданы технические условия на установку еще более 1000 МВт мощностей.

Крупные аккумуляторные станции, по словам министра, способствуют более стабильной работе энергосистемы, более быстрому реагированию на изменения нагрузки и снижению риска аварийных отключений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.