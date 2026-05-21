Госслужащая, которая уехала в Германию, подала в суд из-за отпуска — Верховный Суд принял сторону работодателя

Верховный Суд принял сторону работодателя через документы на немецком языке.

Работница обратилась в Государственную службу по безопасности на транспорте с заявлением о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на 80 дней. Она пояснила, что находится в Германии и предоставила документ. Однако работодатель не издал приказ об отпуске, поскольку документ был на иностранном языке. После этого работница подала в суд и заявила, что работодатель незаконно затягивает предоставление гарантированного законом отпуска. Этот вопрос рассмотрел КАС ВС по делу № 480/1234/23.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с иском к Государственной службе Украины по безопасности на транспорте о признании противоправным бездействия, заключавшегося в невыдаче приказа о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы сроком на 80 дней, и обязании совершить действия по его предоставлению.

Истец обосновывала требования наличием подтверждающего документа – копии вида на временное проживание в Федеративной Республике Германия и обязанностью ответчика предоставить ей отпуск.

Сотрудник кадровой службы ответчика сообщил, что истцу необходимо обеспечить перевод документа, приложенного к заявлению, и предоставить его ответчику.

Позже истицу уведомили, что был подготовлен проект приказа о предоставлении ей отпуска без сохранения заработной платы, однако он был возвращен в связи с отсутствием перевода и апостиля документов, направленных вместе с заявлением о предоставлении отпуска.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали работницу.

Окружной административный суд и апелляционный суд удовлетворили исковые требования частично. Суды указали, что ответчик, получив от истца заявление о предоставлении отпуска и приложенную к заявлению копию вида на временное проживание в Федеративной Республике Германия, в условиях военного положения в стране и с учетом отсутствия в указанном законе четкого перечня документов и требований к ним, подлежащих подаче вместе с заявлением об отпуске, допустил противоправное бездействие, выразившееся в невыдаче приказа о предоставлении истице отпуска.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил обжалуемые судебные решения и принял новое решение об отказе в удовлетворении иска.

Для получения отпуска без сохранения заработной платы работник, который выехал за пределы территории Украины или приобрел статус внутренне перемещенного лица, обращается к работодателю с соответствующим заявлением, в котором обязательно должна быть определена продолжительность такого отпуска, но не более 90 календарных дней.

Закон не ограничил возможность работника реализовать свое право на этот отпуск несколько раз. В то же время общая продолжительность отпусков (частей), которую работник может требовать предоставить в соответствии с этой нормой, не может превышать 90 дней в течение действия военного положения.

Законом не предусмотрено право работодателя отказать работнику в предоставлении этого отпуска. В то же время, исходя из условий его предоставления, работник должен подтвердить факт того, что он «выехал за пределы территории Украины» или «приобрел статус внутренне перемещенного лица».

Способ подтверждения факта выезда за пределы Украины законом не определен, поэтому решение о предоставлении отпуска в этом случае принимается работодателем на основании представленных работником доказательств, в достаточной мере подтверждающих этот факт.

Законодатель установил обязанность работодателя предоставить работнику соответствующий отпуск, но при наличии соответствующих обстоятельств, а именно: факта пересечения лицом государственной границы или приобретения статуса внутренне перемещенного лица. То есть при обращении работника с заявлением о предоставлении отпуска в соответствии с частью четвертой статьи 12 Закона Украины от 15 марта 2022 года № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», ему также необходимо предоставить документы, подтверждающие указанные обстоятельства.

Решая вопрос относительно спорного отпуска, ответчик должен был оценить предоставленные истицей документы, то есть прежде всего понять их действительное содержание.

Однако, учитывая, что представленный истцом документ выдан на иностранном языке без соответствующего перевода, у ответчика отсутствовали основания для принятия какого-либо решения относительно спорного отпуска, поскольку в своей деятельности органы государственной власти Украины используют исключительно государственный язык.

Кроме того, судами предыдущих инстанций установлено, что истице было известно о необходимости предоставления перевода поданного документа (вида на временное проживание в Федеративной Республике Германия), однако она представила его только в суд.

Постановление КАС ВС от 29 ноября 2024 года по делу № 480/1234/23.

