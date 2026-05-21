Какой порядок подтверждения статуса иждивенца погибшего военнослужащего для получения единовременной помощи: позиция Верховного Суда

Истица, которая является лицом с инвалидностью по зрению, просила установить, что после смерти родителей находилась на содержании своего брата-военнослужащего, погибшего во время боевых действий.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 314/190/24 об установлении факта нахождения на иждивении погибшего военнослужащего с целью получения единовременной денежной помощи и пенсии в связи с потерей кормильца. Суд также высказал правовую позицию относительно надлежащего субъектного состава в спорах этой категории и процессуального статуса территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Фабула дела и решения судов

Истица обратилась в суд с иском об установлении факта нахождения на иждивении ее родного брата, погибшего во время выполнения боевого задания в составе Вооруженных Сил Украины. Она отмечала, что после полученной в детстве тяжелой травмы головы имела существенные проблемы со зрением, а в 2013 году ей была установлена третья группа инвалидности по зрению. Истец также состояла на учете как получатель пенсии в связи с потерей кормильца после смерти отца.

По утверждению истицы, после смерти родителей именно брат обеспечивал ее материально, предоставлял деньги, продукты питания, медикаменты и другие необходимые вещи. В подтверждение этого были поданы квитанции о переводе денежных средств, а также показания свидетелей, подтвердивших, что военнослужащий регулярно помогал сестре и обеспечивал ее бытовые потребности. Истица указывала, что установление юридического факта нахождения на иждивении необходимо ей для оформления единовременной денежной помощи после гибели брата и получения пенсии в связи с потерей кормильца.

Во время рассмотрения дела истица также подчеркивала, что суды предыдущих инстанций не учли поданные ею документы относительно пенсионного обеспечения, не обеспечили истребование сведений о доходах погибшего брата и безосновательно пришли к выводу об отсутствии доказательств систематической материальной помощи. В то же время Министерство обороны Украины в отзыве на кассационную жалобу указывало, что истица не доказала факта полного содержания братом, а также не подтвердила надлежащими доказательствами его доходы и объем материального обеспечения.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Суд пришел к выводу, что предоставленные квитанции о переводе денежных средств не подтверждают факта нахождения истицы на иждивении брата, поскольку такие переводы могли иметь иное назначение. Также суд отметил, что в материалах дела отсутствуют доказательства размера доходов погибшего военнослужащего, которые свидетельствовали бы о возможности предоставления им постоянного содержания сестре. Показания свидетелей о передаче продуктов питания суд признал недостаточными для установления факта содержания.

Апелляционный суд согласился с такими выводами и оставил решение без изменений. Суд апелляционной инстанции указал, что в деле отсутствуют надлежащие доказательства соотношения между доходами истца и объемом помощи, которую она получала от брата. Также суд отметил, что предоставленные квитанции не подтверждают систематичность материальной помощи.

Правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд обратил внимание, что установление факта нахождения лица на иждивении прямо предусмотрено пунктом 2 части первой статьи 315 ГПК Украины и необходимо для реализации права иждивенцев погибшего военнослужащего на единовременную денежную помощь. Суд привел правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой решение суда об установлении факта нахождения на иждивении является обязательным для органов военного управления и Пенсионного фонда при решении вопроса о назначении соответствующих выплат.

Кассационный суд отдельно подчеркнул, что окончательное решение о назначении или отказе в назначении единовременной денежной помощи принимает не территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а соответствующая комиссия Министерства обороны Украины. В то же время районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются лишь обособленными подразделениями и не имеют статуса юридического лица, а следовательно не могут быть самостоятельными ответчиками в гражданском процессе.

Верховный Суд отметил, что в делах об установлении факта нахождения на иждивении надлежащими заинтересованными лицами являются Министерство обороны Украины и соответствующий орган Пенсионного фонда Украины, поскольку именно для этих субъектов судебное решение будет иметь преюдициальное значение. Суд подчеркнул, что предъявление иска к ненадлежащему ответчику является самостоятельным основанием для отказа в иске.

В результате Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу. Судебные решения в части исковых требований к территориальному центру комплектования и социальной поддержки были отменены, а производство в этой части закрыто в связи с отсутствием надлежащего ответчика. В то же время решение об отказе в удовлетворении иска к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Запорожской области оставлено по существу без изменений, однако изменена мотивировочная часть с учетом выводов кассационного суда относительно ненадлежащего субъектного состава ответчиков.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

