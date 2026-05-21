В Украине разрешили заключать прямые договоры на электроэнергию без аукционов

Производители электроэнергии из секторов распределенной генерации смогут напрямую заключать контракты с потребителями без обязательных электронных торгов.

Производители электроэнергии из объектов распределенной генерации получат возможность заключать прямые двусторонние договоры с потребителями без обязательного проведения электронных аукционов по продаже. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Соответствующее решение было инициировано Министерством энергетики и утверждено правительством. Оно также является шагом к расширению практики так называемых ППС-контрактов — долгосрочных договоров купли-продажи электроэнергии между генерирующими предприятиями и корпоративными потребителями.

Такие контракты позволяют размещать генерирующие мощности непосредственно рядом с предприятиями-потребителями, что обеспечивает стабильное электроснабжение даже в условиях рисков безопасности.

Для бизнеса это означает более прогнозируемую цену на электроэнергию, стабильность работы и одновременное снижение нагрузки на общую энергетическую систему.

В Министерстве энергетики отмечают, что стимулирование частных инвестиций в децентрализованную газовую генерацию будет способствовать формированию новой энергетической модели Украины с большей автономностью регионов, общин и предприятий.

