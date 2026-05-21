Минобороны вводит масштабные проверки кандидатов перед назначением на должности – включая полиграф

Министерство обороны теперь перед назначением будет проверять кандидатов по нескольким направлениям. В частности, анализировать биографию, опыт работы, образование, профессиональные компетенции, репутацию и возможные факты коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Также будут оценивать потенциальные риски безопасности и проверять декларации кандидатов.

В ведомстве отметили, что при необходимости могут проводить исследования на полиграфе.

Проверки будут осуществляться не только до назначения на должность, но и периодически после назначения.

К процессу будут привлечены несколько подразделений Минобороны: служба персонала, антикоррупционное подразделение, подразделения внутренней безопасности и стратегических коммуникаций.

В Министерстве обороны рассказали, как проверяют добросовестность перед назначением на чувствительные должности

Зачем нужна проверка добросовестности

В системе Минобороны есть должности, где решения могут напрямую влиять на обороноспособность, ресурсы фронта и безопасность государства. Поэтому перед назначением на такие должности важно проверить не только профессиональный опыт кандидата, но и возможные риски.

Что именно проверяется

Проверка добросовестности – это комплексное изучение кандидата или сотрудника.

В ходе такого изучения анализируются:

соответствие опыта, образования, подготовки и компетенций требованиям должности;

информация о возможных коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях;

биографические данные, служебные характеристики, рекомендации, дисциплинарная практика;

возможные риски безопасности и репутационные риски;

информация из открытых и других законных источников;

при необходимости – дополнительные инструменты проверки, в частности психофизиологическое исследование с применением полиграфа в соответствии с законодательством.

Все проверки проводятся с соблюдением требований по защите персональных данных и информации.

Специальная проверка кандидатов

Еще один инструмент – специальная проверка кандидатов на должности, связанные с выполнением функций государства.

В ходе таких проверок выясняют, достоверны ли данные, указанные кандидатом в декларации, нет ли у него имущества, не соответствующего законным доходам, не подавал ли он недостоверные данные или документы, а также нет ли у него связей с враждебными структурами.

Также проверяется, имеется ли о лице информация в реестрах о привлечении к ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Кроме того, проверяется информация о юридических лицах, к которым применялись меры из-за коррупционных правонарушений. Это необходимо, чтобы выявить возможные коррупционные риски еще до принятия кадрового решения.

Кто проводит проверку

В процесс вовлекаются несколько подразделений Минобороны. Каждое отвечает за свою часть работы.

Служба персонала проверяет профессиональную соответствие кандидата: образование, опыт, подготовку, компетенции, состояние здоровья и другие требования к должности.

Антикоррупционное подразделение проверяет информацию о коррупционных рисках, в том числе через соответствующие государственные реестры.

Подразделение внутренней безопасности анализирует возможные риски, связанные с поведением, биографическими данными, служебной историей и другой информацией о лице.

Подразделение стратегических коммуникаций анализирует информационное пространство и возможные репутационные риски.

Координация этого процесса возлагается на подразделение внутренней безопасности.

Какие бывают виды проверки

Процедура предусматривает три основных вида изучения.

Предварительное изучение проводится до назначения на должность. Его задача – снизить риск ошибочного кадрового решения.

Дополнительное изучение может проводиться уже после назначения, если появляются новые факты или информация, которые могут свидетельствовать о рисках.

Периодическое изучение – это функциональный мониторинг деятельности человека на должности. Его целью является своевременное выявление рисков, которые могут негативно влиять на работу оборонного ведомства.

Такой подход позволяет не ограничиваться разовой проверкой «на входе», а выстраивать постоянный механизм контроля.

Кто может инициировать проверку

Инициировать проверку могут руководители, отвечающие за кадровые решения в системе Минобороны.

В частности:

Министр обороны;

первый заместитель и заместители Министра;

государственный секретарь Минобороны;

руководитель службы персонала;

руководители структурных подразделений Минобороны;

руководители органов военного управления, непосредственно подчиненных Минобороны.

Основанием может быть запрос инициатора, кадровые документы о назначении или поощрении, а также обращения, письма или информация от государственных органов, общественных организаций или других лиц, если такая информация может повлиять на кадровое решение.

Сколько длится проверка

Изучение должно проводиться в максимально короткий срок, но не более семи дней с момента принятия решения о его проведении. Это не касается периодического мониторинга, который может иметь иную логику и продолжительность.

Такой срок важен: система должна быть не только тщательной, но и быстрой. Особенно в условиях войны, когда кадровые решения часто необходимо принимать оперативно.

Является ли результат проверки автоматическим основанием для отказа

Результаты изучения имеют информационный и ориентировочный характер. Они не являются автоматическим решением о назначении или отказе. Окончательное кадровое решение принимает уполномоченный руководитель.

В то же время такая информация позволяет принимать решения с пониманием возможных рисков.

При этом в Минобороны отмечают, что результаты проверки не разглашаются, не тиражируются и не могут использоваться для давления на человека. Они применяются исключительно для принятия соответствующего кадрового или управленческого решения.

