Минобороны вводит масштабные проверки кандидатов перед назначением на должности – включая полиграф
Министерство обороны теперь перед назначением будет проверять кандидатов по нескольким направлениям. В частности, анализировать биографию, опыт работы, образование, профессиональные компетенции, репутацию и возможные факты коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.
Также будут оценивать потенциальные риски безопасности и проверять декларации кандидатов.
В ведомстве отметили, что при необходимости могут проводить исследования на полиграфе.
Проверки будут осуществляться не только до назначения на должность, но и периодически после назначения.
К процессу будут привлечены несколько подразделений Минобороны: служба персонала, антикоррупционное подразделение, подразделения внутренней безопасности и стратегических коммуникаций.
В Министерстве обороны рассказали, как проверяют добросовестность перед назначением на чувствительные должности
Зачем нужна проверка добросовестности
В системе Минобороны есть должности, где решения могут напрямую влиять на обороноспособность, ресурсы фронта и безопасность государства. Поэтому перед назначением на такие должности важно проверить не только профессиональный опыт кандидата, но и возможные риски.
Что именно проверяется
Проверка добросовестности – это комплексное изучение кандидата или сотрудника.
В ходе такого изучения анализируются:
- соответствие опыта, образования, подготовки и компетенций требованиям должности;
- информация о возможных коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях;
- биографические данные, служебные характеристики, рекомендации, дисциплинарная практика;
- возможные риски безопасности и репутационные риски;
- информация из открытых и других законных источников;
- при необходимости – дополнительные инструменты проверки, в частности психофизиологическое исследование с применением полиграфа в соответствии с законодательством.
Все проверки проводятся с соблюдением требований по защите персональных данных и информации.
Специальная проверка кандидатов
Еще один инструмент – специальная проверка кандидатов на должности, связанные с выполнением функций государства.
В ходе таких проверок выясняют, достоверны ли данные, указанные кандидатом в декларации, нет ли у него имущества, не соответствующего законным доходам, не подавал ли он недостоверные данные или документы, а также нет ли у него связей с враждебными структурами.
Также проверяется, имеется ли о лице информация в реестрах о привлечении к ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Кроме того, проверяется информация о юридических лицах, к которым применялись меры из-за коррупционных правонарушений. Это необходимо, чтобы выявить возможные коррупционные риски еще до принятия кадрового решения.
Кто проводит проверку
В процесс вовлекаются несколько подразделений Минобороны. Каждое отвечает за свою часть работы.
Служба персонала проверяет профессиональную соответствие кандидата: образование, опыт, подготовку, компетенции, состояние здоровья и другие требования к должности.
Антикоррупционное подразделение проверяет информацию о коррупционных рисках, в том числе через соответствующие государственные реестры.
Подразделение внутренней безопасности анализирует возможные риски, связанные с поведением, биографическими данными, служебной историей и другой информацией о лице.
Подразделение стратегических коммуникаций анализирует информационное пространство и возможные репутационные риски.
Координация этого процесса возлагается на подразделение внутренней безопасности.
Какие бывают виды проверки
Процедура предусматривает три основных вида изучения.
Предварительное изучение проводится до назначения на должность. Его задача – снизить риск ошибочного кадрового решения.
Дополнительное изучение может проводиться уже после назначения, если появляются новые факты или информация, которые могут свидетельствовать о рисках.
Периодическое изучение – это функциональный мониторинг деятельности человека на должности. Его целью является своевременное выявление рисков, которые могут негативно влиять на работу оборонного ведомства.
Такой подход позволяет не ограничиваться разовой проверкой «на входе», а выстраивать постоянный механизм контроля.
Кто может инициировать проверку
Инициировать проверку могут руководители, отвечающие за кадровые решения в системе Минобороны.
В частности:
- Министр обороны;
- первый заместитель и заместители Министра;
- государственный секретарь Минобороны;
- руководитель службы персонала;
- руководители структурных подразделений Минобороны;
- руководители органов военного управления, непосредственно подчиненных Минобороны.
Основанием может быть запрос инициатора, кадровые документы о назначении или поощрении, а также обращения, письма или информация от государственных органов, общественных организаций или других лиц, если такая информация может повлиять на кадровое решение.
Сколько длится проверка
Изучение должно проводиться в максимально короткий срок, но не более семи дней с момента принятия решения о его проведении. Это не касается периодического мониторинга, который может иметь иную логику и продолжительность.
Такой срок важен: система должна быть не только тщательной, но и быстрой. Особенно в условиях войны, когда кадровые решения часто необходимо принимать оперативно.
Является ли результат проверки автоматическим основанием для отказа
Результаты изучения имеют информационный и ориентировочный характер. Они не являются автоматическим решением о назначении или отказе. Окончательное кадровое решение принимает уполномоченный руководитель.
В то же время такая информация позволяет принимать решения с пониманием возможных рисков.
При этом в Минобороны отмечают, что результаты проверки не разглашаются, не тиражируются и не могут использоваться для давления на человека. Они применяются исключительно для принятия соответствующего кадрового или управленческого решения.
