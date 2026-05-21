  1. В Украине

Больницы, школы и детские сады смогут бесплатно получать продукты из госрезерва

10:18, 21 мая 2026
Кабмин усовершенствовал механизм продовольственной поддержки социальных учреждений и населения, нуждающегося в помощи в условиях военного положения.
Кабинет Министров Украины принял решение, которое позволит больницам, школам, детским садам, домам-интернатам и социально незащищенным гражданам в случае крайней необходимости оперативно и бесплатно получать продукты из государственного резерва. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

По состоянию на начало 2026 года в регионах хранится около 14 тысяч тонн пшеницы государственного резерва, которую при необходимости могут использовать для обеспечения таких потребностей.

Правительство внесло изменения в постановление № 328, которые предоставляют областным военным администрациям и Киевской городской военной администрации возможность направлять муку, крупы, макаронные и хлебобулочные изделия, изготовленные из зерна, зарезервированного для обеспечения неотложных потребностей населения в регионах во время военного положения.

В министерстве отметили, что принятое решение должно укрепить продовольственную безопасность в областях, обеспечить непрерывную поддержку социальной сферы и способствовать оперативному реагированию на вызовы военного времени и чрезвычайные ситуации в энергетической сфере.

правительство Кабинет Министров Украины

Лента новостей

