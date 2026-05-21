  1. В Украине

Переселенцы получат новые возможности для жилья: что предусматривает стратегия правительства к 2030 году

10:38, 21 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для ВПЛ уже действуют программы льготного кредитования и поддержки общин, а также запущен специальный портал с более чем 45 государственными услугами и видами помощи для ВПЛ.
Переселенцы получат новые возможности для жилья: что предусматривает стратегия правительства к 2030 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жилье является одним из ключевых блоков Стратегии государственной политики в отношении внутренне перемещённых лиц до 2030 года, которую в ближайшее время должен утвердить Кабинет министров Украины. Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, без решения жилищного вопроса невозможно говорить ни об интеграции людей в громадах, ни о трудоустройстве или возможности планировать будущее.

Денис Улютин отметил, что часть жилищных инструментов уже работает. В частности, для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий действует программа льготного кредитования, в рамках которой государство покрывает 70% первоначального взноса, 70% ежемесячных платежей в течение первого года, а также расходы на оформление документов. В настоящее время в работе находится более 2600 заявок.

Отдельно в этом году государство направило 1 млрд грн субвенции громадам на обустройство и ремонт мест временного проживания в соответствии со стандартами безбарьерности. Для Одесской области предусмотрено более 47 млн грн, которые распределены между восемью объектами. Это позволит обеспечить жильём 684 человека, в частности обустроить 74 места для людей с инвалидностью и маломобильных граждан.

В то же время, как подчеркнул Денис Улютин, масштабы потребностей значительно больше, поэтому социально ответственный бизнес может стать важным усилением государственных программ в сфере жилищного обеспечения.

Для упрощения доступа к информации о государственных программах поддержки Министерство социальной политики, семьи и единства Украины запустило портал для ВПЛ, где доступны более 45 услуг — от денежных выплат и жилищных программ до трудоустройства, медицинской и социальной помощи.

Новый инструмент представили во время встречи-диалога с внутренне перемещёнными лицами, в ходе которой также обсудили эффективность действующих программ поддержки и дальнейшие потребности переселенцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

переселенцы Минсоцполитики ВПЛ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Дело судей Верховного Суда после трехлетней паузы: новые подозрения и старые вопросы

Как стало известно «Судебно-юридической газете» из собственных источников, подозрения судьям Верховного Суда были предъявлены в рамках производства, начатого еще три года назад. В то же время, по информации источников издания, действующим судьям Верховного Суда, которые на данный момент осуществляют правосудие, подозрения в рамках этого уголовного производства не предъявлены, а вопрос об уведомлении их о подозрении на данный момент не рассматривается.

Пенсионеры умирают, пока получают выплаты по решению суда от ПФУ, а Верховная Рада критикует передачу этих выплат наследникам

Законопроект о наследовании долгов ПФУ по судебным решениям может увеличить расходы бюджета и сузить права наследников.

ДТП из-за ям на дорогах: пять шагов для фиксации вины дорожных служб

Судебная практика показывает: водители могут получить компенсацию за поврежденные автомобили из-за ям, но только если правильно зафиксируют обстоятельства ДТП.

Верховный Суд после решения ЕСПЧ: возвращение кассационной жалобы без полного текста решения нарушило Конвенцию

ВП ВС пришла к выводу, что формальное исчисление срока кассационного обжалования без учета даты изготовления полного текста судебного решения может нарушать гарантированное статьей 6 Конвенции право лица на доступ к суду.

Испания вызывает экс-премьера Родригеса Сапатеро в суд по делу о «коррупционном бутике»

Официальное выдвижение обвинений экс-премьеру Испании Хосе Луису Сапатеро продемонстрировало миру образец юридической пропорциональности и независимости судов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]