Переселенцы получат новые возможности для жилья: что предусматривает стратегия правительства к 2030 году

Для ВПЛ уже действуют программы льготного кредитования и поддержки общин, а также запущен специальный портал с более чем 45 государственными услугами и видами помощи для ВПЛ.

Жилье является одним из ключевых блоков Стратегии государственной политики в отношении внутренне перемещённых лиц до 2030 года, которую в ближайшее время должен утвердить Кабинет министров Украины. Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

По его словам, без решения жилищного вопроса невозможно говорить ни об интеграции людей в громадах, ни о трудоустройстве или возможности планировать будущее.

Денис Улютин отметил, что часть жилищных инструментов уже работает. В частности, для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий действует программа льготного кредитования, в рамках которой государство покрывает 70% первоначального взноса, 70% ежемесячных платежей в течение первого года, а также расходы на оформление документов. В настоящее время в работе находится более 2600 заявок.

Отдельно в этом году государство направило 1 млрд грн субвенции громадам на обустройство и ремонт мест временного проживания в соответствии со стандартами безбарьерности. Для Одесской области предусмотрено более 47 млн грн, которые распределены между восемью объектами. Это позволит обеспечить жильём 684 человека, в частности обустроить 74 места для людей с инвалидностью и маломобильных граждан.

В то же время, как подчеркнул Денис Улютин, масштабы потребностей значительно больше, поэтому социально ответственный бизнес может стать важным усилением государственных программ в сфере жилищного обеспечения.

Для упрощения доступа к информации о государственных программах поддержки Министерство социальной политики, семьи и единства Украины запустило портал для ВПЛ, где доступны более 45 услуг — от денежных выплат и жилищных программ до трудоустройства, медицинской и социальной помощи.

Новый инструмент представили во время встречи-диалога с внутренне перемещёнными лицами, в ходе которой также обсудили эффективность действующих программ поддержки и дальнейшие потребности переселенцев.

