Врачи заявили об опасном всплеске травм детей на электросамокатах: зафиксирован летальный случай

В столичной больнице Охматдет медики фиксируют рост количества травмированных детей в результате катания на электросамокатах.

фото: Охматдет

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине резко возросло количество тяжелых детских травм, связанных с электросамокатами, велосипедами, мотоциклами и другим колесным транспортом. Больше всего таких случаев медики фиксируют в период летних каникул и теплой погоды.

По словам врачей, электросамокаты сегодня стали одной из самых распространенных причин детского травматизма. В Охматдете говорят, что 30% обращений в отделение экстренной медицинской помощи и травмпункта связаны именно с тяжелыми травмами после падений или ДТП с участием самокатов.

Заведующий травмпунктом Александр Мухопад пояснил, что падение на большой скорости является высокоэнергетической травмой, к которой детский организм физиологически не приспособлен. Даже обычное на первый взгляд падение может привести к переломам, черепно-мозговым травмам, повреждениям позвоночника и внутренним органам.

Медики отмечают, что часто речь идет не только о переломах рук или ног. У детей фиксируют сочетанные травмы — повреждение головного мозга, грудной клетки, органов брюшной полости, множественные переломы и открытые травмы, требующие сложных операций, длительного лечения и реабилитации.

Отмечается, что среди пострадавших ежедневно есть дети в тяжелом состоянии, необходимо срочное хирургическое вмешательство. Наиболее опасными остаются внутричерепные кровоизлияния и тяжелые черепно-мозговые травмы. В больнице уже зафиксирован первый летальный случай, связанный с падением из электросамоката.

Врачи отмечают, что одной из главных причин тяжелых последствий является пренебрежение правилами безопасности. Многие дети катаются без шлемов и защитного снаряжения, ездят вдвоем или втроем на одном самокате и выезжают на дорогу без знания ПДД.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что говорят суды о штрафах за езду на электросамокате без шлема.

Также мы обращали внимание, что, несмотря на привлечение водителей электросамокатов к ответственности за нарушение правил дорожного движения, сервисы проката фактически продолжают получать прибыль без должного уровня ответственности за возможные риски.

А еще в Украине зарегистрирована петиция с призывом внести изменения в Правил дорожного движения по использованию электросамокатов, электровелосипедов и моноколес. Инициатива объясняется ростом количества ДТП с участием водителей такого транспорта и необходимостью усиления контроля и ответственности.

Также предлагается запретить использование электросамокатов для детей в возрасте до 14 лет.

Как отмечала «Судебно-юридическая газета», стремительное распространение электросамокатов, гиробордов и моноколес в украинских городах создало серьезный вызов для городской инфраструктуры, которая не успевает адаптироваться к новым видам транспорта.

Также мы писали, что Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.