  1. В Украине

Врачи заявили об опасном всплеске травм детей на электросамокатах: зафиксирован летальный случай

10:59, 21 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В столичной больнице Охматдет медики фиксируют рост количества травмированных детей в результате катания на электросамокатах.
Врачи заявили об опасном всплеске травм детей на электросамокатах: зафиксирован летальный случай
фото: Охматдет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине резко возросло количество тяжелых детских травм, связанных с электросамокатами, велосипедами, мотоциклами и другим колесным транспортом. Больше всего таких случаев медики фиксируют в период летних каникул и теплой погоды.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам врачей, электросамокаты сегодня стали одной из самых распространенных причин детского травматизма. В Охматдете говорят, что 30% обращений в отделение экстренной медицинской помощи и травмпункта связаны именно с тяжелыми травмами после падений или ДТП с участием самокатов.

Заведующий травмпунктом Александр Мухопад пояснил, что падение на большой скорости является высокоэнергетической травмой, к которой детский организм физиологически не приспособлен. Даже обычное на первый взгляд падение может привести к переломам, черепно-мозговым травмам, повреждениям позвоночника и внутренним органам.

Медики отмечают, что часто речь идет не только о переломах рук или ног. У детей фиксируют сочетанные травмы — повреждение головного мозга, грудной клетки, органов брюшной полости, множественные переломы и открытые травмы, требующие сложных операций, длительного лечения и реабилитации.

Отмечается, что среди пострадавших ежедневно есть дети в тяжелом состоянии, необходимо срочное хирургическое вмешательство. Наиболее опасными остаются внутричерепные кровоизлияния и тяжелые черепно-мозговые травмы. В больнице уже зафиксирован первый летальный случай, связанный с падением из электросамоката.

Врачи отмечают, что одной из главных причин тяжелых последствий является пренебрежение правилами безопасности. Многие дети катаются без шлемов и защитного снаряжения, ездят вдвоем или втроем на одном самокате и выезжают на дорогу без знания ПДД.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что говорят суды о штрафах за езду на электросамокате без шлема.

Также мы обращали внимание, что, несмотря на привлечение водителей электросамокатов к ответственности за нарушение правил дорожного движения, сервисы проката фактически продолжают получать прибыль без должного уровня ответственности за возможные риски.

А еще в Украине зарегистрирована петиция с призывом внести изменения в Правил дорожного движения по использованию электросамокатов, электровелосипедов и моноколес. Инициатива объясняется ростом количества ДТП с участием водителей такого транспорта и необходимостью усиления контроля и ответственности.

Также предлагается запретить использование электросамокатов для детей в возрасте до 14 лет.

Как отмечала «Судебно-юридическая газета», стремительное распространение электросамокатов, гиробордов и моноколес в украинских городах создало серьезный вызов для городской инфраструктуры, которая не успевает адаптироваться к новым видам транспорта. 

Также мы писали, что Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети больница

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Дело судей Верховного Суда после трехлетней паузы: новые подозрения и старые вопросы

Как стало известно «Судебно-юридической газете» из собственных источников, подозрения судьям Верховного Суда были предъявлены в рамках производства, начатого еще три года назад. В то же время, по информации источников издания, действующим судьям Верховного Суда, которые на данный момент осуществляют правосудие, подозрения в рамках этого уголовного производства не предъявлены, а вопрос об уведомлении их о подозрении на данный момент не рассматривается.

Пенсионеры умирают, пока получают выплаты по решению суда от ПФУ, а Верховная Рада критикует передачу этих выплат наследникам

Законопроект о наследовании долгов ПФУ по судебным решениям может увеличить расходы бюджета и сузить права наследников.

ДТП из-за ям на дорогах: пять шагов для фиксации вины дорожных служб

Судебная практика показывает: водители могут получить компенсацию за поврежденные автомобили из-за ям, но только если правильно зафиксируют обстоятельства ДТП.

Верховный Суд после решения ЕСПЧ: возвращение кассационной жалобы без полного текста решения нарушило Конвенцию

ВП ВС пришла к выводу, что формальное исчисление срока кассационного обжалования без учета даты изготовления полного текста судебного решения может нарушать гарантированное статьей 6 Конвенции право лица на доступ к суду.

Испания вызывает экс-премьера Родригеса Сапатеро в суд по делу о «коррупционном бутике»

Официальное выдвижение обвинений экс-премьеру Испании Хосе Луису Сапатеро продемонстрировало миру образец юридической пропорциональности и независимости судов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]