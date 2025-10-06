Практика судов
Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

18:05, 6 октября 2025
Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.
Пользователи электросамокатов и других легких персональных электротранспортных средств (моноколеса, сигвеи и т.д.) станут полноценными участниками дорожного движения. Так, спустя 5 с половиной лет после внесения в Верховную Раду подкомитет по вопросам безопасности дорожного движения поддержал законопроект 3023. Как отметил соинициатор этого законопроекта, народный депутат Александр Горенюк, закон начали обсуждать еще в мирные времена, и теперь он наконец получил поддержку.

«Только за январь-сентябрь 2025 года полиция оформила 1144 ДТП с участием электросамокатов и других легких электросредств. В этих авариях 14 человек погибло, еще 765 — получили травмы. Поэтому урегулирование этого вопроса – это вопрос безопасности», — подчеркнул Горенюк.

Таким образом, законопроект предлагает следующее:

  • Пользователи электросамокатов и других легких персональных электротранспортных средств (моноколеса, сигвеи и т.д.) становятся полноценными участниками дорожного движения.
  • С 14 лет – разрешено движение по велодорожкам, а при их отсутствии – по краю проезжей части.
  • До 7 лет – можно передвигаться на тротуарах, но только под присмотром взрослых.
  • С 7 до 14 лет – на тротуарах, велодорожках, в дворовых территориях, парках, скверах.
  • На тротуарах в любом случае приоритет имеют пешеходы.
  • Обязательное соблюдение правил дорожного движения.
  • Органы местного самоуправления будут определять зоны запрета движения. Для этого появится специальный знак «Движение электросамокатов запрещено».
  • Закон вступает в силу через 3 месяца после опубликования.

По словам Горенюка, в законе нет жесткого регулирования скорости – это будет определяться подзаконными актами, а не самим законом.

Автор: Наталя Мамченко

