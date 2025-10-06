Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Пользователи электросамокатов и других легких персональных электротранспортных средств (моноколеса, сигвеи и т.д.) станут полноценными участниками дорожного движения. Так, спустя 5 с половиной лет после внесения в Верховную Раду подкомитет по вопросам безопасности дорожного движения поддержал законопроект 3023. Как отметил соинициатор этого законопроекта, народный депутат Александр Горенюк, закон начали обсуждать еще в мирные времена, и теперь он наконец получил поддержку.
«Только за январь-сентябрь 2025 года полиция оформила 1144 ДТП с участием электросамокатов и других легких электросредств. В этих авариях 14 человек погибло, еще 765 — получили травмы. Поэтому урегулирование этого вопроса – это вопрос безопасности», — подчеркнул Горенюк.
Таким образом, законопроект предлагает следующее:
По словам Горенюка, в законе нет жесткого регулирования скорости – это будет определяться подзаконными актами, а не самим законом.
Автор: Наталя Мамченко
