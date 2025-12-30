Покушение на жизнь в бытовом конфликте: Верховный Суд уточнил пределы умысла

Кассационная инстанция пересмотрела квалификацию действий и оценила аргументы предыдущих судов.

Бытовой конфликт между знакомыми перерос в тяжкое уголовное преступление, при котором встал вопрос правильности квалификации субъективной стороны преступления. Детальный анализ доказательств и показаний свидетелей стал предметом кассационного рассмотрения. Решение Верховного Суда согласуется с принципами, изложенными в практике Европейского суда по правам человека, касающимися доказанности умысла вне разумного сомнения и надлежащей защиты прав подсудимого.

Ссора, нож, ранение и доказательства

Кассационный уголовный суд ВС, рассмотрев в открытом судебном заседании дело №204/8028/22, проверил доводы кассационной жалобы на приговор Красногвардейского районного суда г. Днепра и определение Днепровского апелляционного суда.

Речь идет об инциденте, произошедшем еще летом 2022 года возле жилого дома в г. Днепропетровске. Двое знакомых, поддерживавших дружеские отношения более 15 лет, поссорились из-за невозврата денежных средств, которые один одолжил другому. Оба находились в состоянии легкого алкогольного опьянения. Во время конфликта обвиняемый достал кухонный нож (который он намеревался отнести на заточку) и нанес два удара в левую часть грудной клетки потерпевшего.

При осмотре потерпевшего были обнаружены два проникающих колото-резаных ранения грудной клетки слева, вызвавшие левосторонний гемопневмоторакс (опасное состояние, требующее немедленной медицинской помощи из-за резкой одышки и боли в груди). Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, «по своему характеру указанные телесные повреждения относятся к тяжким телесным повреждениям, опасным для жизни в момент причинения».

Как указано в материалах дела, обвиняемый действовал «с целью реализации преступного умысла, направленного на умышленное убийство». В соответствии с приговором суда первой инстанции, он «выполнил все действия, которые считал необходимыми для доведения своего преступного умысла до конца, однако по причинам, не зависящим от его воли, общественно опасное последствие в виде смерти потерпевшего не наступило, поскольку последнему своевременно была оказана медицинская помощь». Суд пришел к выводу, что локализация телесных повреждений, количество ударов и поведение обвиняемого после конфликта свидетельствуют о прямом умысле лишить потерпевшего жизни. Хотя само преступление уже было реализовано, смерть не наступила по независящим от обвиняемого причинам.

Таким образом, Красногвардейский районный суд г. Днепра признал обвиняемого виновным в покушении на умышленное убийство и назначил ему наказание — 8 лет лишения свободы в соответствии с ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. При этом суд первой инстанции также постановил взыскать в пользу потерпевшего 8 100 тыс. грн в возмещение морального вреда. Оставив этот приговор без изменений, Днепровский апелляционный суд подчеркнул: доказательства, в частности сведения свидетелей и выводы медицинской экспертизы, подтверждают правильность первоначальной квалификации действий.

«Отвергая как нелогичную и неприемлемую версию стороны защиты, которую поддерживал также и потерпевший, о том, что последний сам дважды наткнулся на нож, а действия обвиняемого в таком случае следует квалифицировать по ч. 1 ст. 119 УК, суды сослались на данные выводов судебно-медицинских экспертиз о том, что удары потерпевшему наносились в область расположения жизненно важных органов, с достаточной силой для причинения проникающих ранений, нанесены сверху вниз, а обвиняемый, который якобы хотел лишь напугать потерпевшего, после получения последним телесных повреждений не остался с ним, не оказал ему помощь, не вызвал карету скорой медицинской помощи, а ушел с места совершения преступления, по дороге выбросив нож», — отмечается в материалах дела.

Согласно показаниям свидетелей, более активным в конфликте был именно обвиняемый, а потерпевший стоял молча и даже не оказывал сопротивления. Учитывая скорость, интенсивность, силу и направление ударов, суды признали несостоятельной версию стороны защиты о том, что обвиняемый якобы «не мог нанести ранения потерпевшему вследствие полученной в прошлом травмы правой руки и проведенной в связи с этим операции».

Пересмотр правовой оценки: был ли умысел на лишение жизни?

Рассматривая жалобу осужденного, Кассационный уголовный суд ВС обратил внимание на существенный момент: суды первой и апелляционной инстанций квалифицировали действия обвиняемого как покушение на умышленное убийство, исходя из того, что удары были направлены в грудную клетку, где расположены жизненно важные органы, а также учитывая факт использования ножа, взятого из дома, и поведение после происшествия, когда он покинул место конфликта и избавился от орудия преступления.

КУС ВС обратил внимание на важные обстоятельства: обвиняемый дружил с потерпевшим более пятнадцати лет, ранее не привлекался к ответственности, характеризовался положительно, не имел проблем с законом или проявлений агрессии, а кухонный нож взял из дома для заточки, что подтверждается его показаниями. После конфликта обвиняемый объяснил свое бегство шоком от ситуации. Кроме того, сам потерпевший заявил, что материальный ущерб ему возмещен, претензий он не имеет и просил суд не наказывать своего друга строго.

Исследуя материалы дела, кассационная инстанция также сосредоточилась на показаниях свидетелей: они подтверждали, что конфликт возник из-за невозврата денег, а во время ударов обвиняемый требовал от потерпевшего вернуть средства. Так, во время допроса в суде первой инстанции один из свидетелей указал, что обвиняемый, нанося удары потерпевшему, сказал: «Иди, снимай деньги с терминала».

Суд кассационной инстанции отметил: для отграничения покушения на убийство от умышленного тяжкого телесного повреждения решающим является отношение виновного к последствиям своих действий, и в данном случае невозможно вне разумного сомнения доказать, что умысел был направлен именно на лишение жизни. По мнению суда, доводы стороны защиты о наличии оснований для квалификации действий при установленных фактических обстоятельствах по ч. 1 ст. 121 УК заслуживают внимания.

«Так, согласно ч. 1 ст. 115 УК умышленным убийством является умышленное противоправное причинение смерти другому человеку. Умышленное тяжкое телесное повреждение (ст. 121 УК) является преступлением с материальным составом и смешанной формой вины, где к причинению тяжкого телесного повреждения виновное лицо относится умышленно, а к наступлению смерти потерпевшего от такого повреждения – неосторожно. При отграничении покушения на убийство от умышленного причинения тяжкого телесного повреждения определяющим является субъективное отношение виновного к последствиям своих действий: если лицо, осознавая общественно опасный характер своего деяния и предвидя его общественно опасные последствия, желает их наступления, умысел является прямым, а если не желает, хотя и сознательно допускает их наступление, умысел является косвенным», – подчеркнул суд кассационной инстанции.

Именно поэтому КУС ВС переквалифицировал действия с покушения на умышленное убийство – на умышленное тяжкое телесное повреждение. Несмотря на изменение квалификации, суд оставил без изменений ранее назначенное наказание – восемь лет лишения свободы. Кассационная жалоба защиты была удовлетворена частично: изменена правовая квалификация действий, однако срок лишения свободы остался прежним.

Верховный Суд придерживался общего принципа уголовного производства – доказывания вины вне разумного сомнения, что также отражено в практике Европейского суда по правам человека применительно к уголовным делам: хотя право на жизнь является фундаментальным, государства обязаны не только осуществлять уголовное преследование соответствующих деяний, но и обеспечивать справедливое разбирательство, при котором все сомнения относительно намерения толкуются в пользу обвиняемого.

Автор: Валентин Коваль

