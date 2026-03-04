  1. В Украине

Более 1000 гривен к пенсии: кому из пенсионеров назначат дополнительную надбавку

23:30, 4 марта 2026
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и нуждающиеся в постоянном уходе, имеют право на получение дополнительной доплаты к своей пенсии.
Часть украинских пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, имеет право на дополнительную государственную поддержку в виде доплаты к пенсии, превышающей тысячу гривен. Такая надбавка назначается при условии соответствия установленным требованиям.

Как поясняют в Пенсионном фонде Украины, соответствующая помощь предусмотрена постановлением Кабинета Министров от 2 апреля 2005 года №261 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью, а также государственной социальной помощи на уход».

Получить такую доплату могут одинокие пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, что должно быть подтверждено заключением врачебно-консультативной комиссии.

В то же время они должны получать пенсию в соответствии с законами Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» или «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Важным условием также является отсутствие других надбавок или компенсаций за уход.

Размер такой доплаты составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году эта сумма составляет 1038 гривен.

Для назначения такой доплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины со следующими документами:

  • заявление установленной формы;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);
  • декларация о доходах лиц, обратившихся за назначением государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью (при необходимости);
  • решение суда о признании лица недееспособным (для недееспособного лица);
  • решение о назначении опекуна (для недееспособного лица, которому назначен опекун);
  • заключение ЛКК (для лиц, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе);
  • документы, подтверждающие участие в боевых действиях в период Второй мировой войны для лиц, которые относятся к лицам с инвалидностью вследствие войны в соответствии со статьёй 7 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и получают пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет: I группы, II и III групп, которые являются одинокими и по заключению ЛКК нуждаются в постоянном постороннем уходе и принимали непосредственное участие в боевых действиях в период Второй мировой войны.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

