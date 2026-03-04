На Львовщине отправили за решетку мужчину, который уклонился от призыва из-за религиозных убеждений
Во Львовской области суд признал виновным 47-летнего мужчину, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации. Ему назначено наказание — 3 года лишения свободы, сообщает Львовская областная прокуратура.
Отмечается, что в 2024 году по результатам осмотра военно-врачебной комиссии житель Стрыя был признан годным по состоянию здоровья к прохождению военной службы, что подтверждается медицинским заключением. Однако получать под подпись повестку о прибытии на определенную дату для отправки в воинскую часть мужчина отказался и для прохождения службы в рядах ВСУ не явился.
Свою неявку он объяснил религиозными убеждениями.
«Однако повестка была не на срочную военную службу, которую можно заменить на альтернативную, а на военную службу в период мобилизации.
Следовательно, военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва», — сообщили в прокуратуре.
