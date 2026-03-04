На Львівщині відправили за ґрати чоловіка, який ухилився від призову через релігійні переконання

Свою неявку для відправлення до військової частини чоловік пояснив релігійними переконаннями.

На Львівщині суд визнав винним 47-річного чоловіка, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначене покарання - 3 роки позбавлення волі, повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, що у 2024 році оглядом військово-лікарської комісії стриянина було визнано придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується медичним висновком. Однак отримувати під підпис повістку про прибуття на визначену дату для відправки у військову частину чоловік відмовився і для проходження служби у лавах ЗСУ не з’явився.

Свою неявку він пояснив релігійними переконаннями.

«Однак повістка була не на строкову військову службу, яку можливо замінити на альтернативну, а на військову службу в період мобілізації.

Відтак військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову», - повідомили у прокуратурі.

