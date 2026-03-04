  1. В Україні

Зник стаж перед виходом на пенсію: як підтвердити роки роботи

21:55, 4 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Деякі українці під час оформлення пенсії виявляють, що частину їхнього страхового стажу не врахували.
Зник стаж перед виходом на пенсію: як підтвердити роки роботи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Пенсійному фонді України наголошують, що відсутність інформації в електронному реєстрі не означає, що трудовий стаж втрачено. Найчастіше труднощі виникають із періодами, коли облік роботи вівся лише на паперових носіях або коли роботодавець не перераховував страхові внески.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У таких випадках стаж можна підтвердити документами. Для цього підходять трудова книжка, архівні довідки, накази про прийняття на роботу, відомості про нарахування заробітної плати та інші офіційні документи. Якщо підприємство вже не працює, потрібні дані можна шукати в державних архівах або у його правонаступників.

Коли внески до фонду не сплачувалися, але людина фактично працювала, питання може розглянути спеціальна комісія Пенсійного фонду. Для цього потрібно подати заяву та надати будь-які підтвердження роботи — копії документів або свідчення колег.

Фахівці рекомендують завчасно перевіряти свій страховий стаж через портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Зазначається, що у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати 35 років страхового стажу для чоловіків і 30 років для жінок. Тому навіть кілька не врахованих років можуть вплинути на право виходу на пенсію та розмір виплат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Європейський інвестиційний банк надасть кредит для розширення системи 112 в Україні

Система екстреної допомоги за номером 112 запрацює по всій Україні за підтримки Європейського інвестиційного банку.

У Раді пропонують знизити податки для орендодавців, які здають житло ВПО

Законопроєктом пропонується змінити підхід до оподаткування доходів від оренди житла.

Плагіат у дисертаціях та мобілізація на Верховині: нові деталі співбесід претендентів на крісло судді ВАКС

Одинадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Уряд затвердив Постанову про Державний реєстр військовослужбовців: як він працюватиме

Новий Реєстр формуватиме електронні військово-облікові документи та присвоюватиме унікальний цифровий ідентифікатор кожному військовослужбовцю.

Спричинив ДТП – отримав зауваження: чому суд у Калуші звільнив водія від відповідальності

Суд постановив, що порушення ПДР доведено, але покарання визнано надмірним.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]