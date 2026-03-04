Зник стаж перед виходом на пенсію: як підтвердити роки роботи

Деякі українці під час оформлення пенсії виявляють, що частину їхнього страхового стажу не врахували.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Пенсійному фонді України наголошують, що відсутність інформації в електронному реєстрі не означає, що трудовий стаж втрачено. Найчастіше труднощі виникають із періодами, коли облік роботи вівся лише на паперових носіях або коли роботодавець не перераховував страхові внески.

У таких випадках стаж можна підтвердити документами. Для цього підходять трудова книжка, архівні довідки, накази про прийняття на роботу, відомості про нарахування заробітної плати та інші офіційні документи. Якщо підприємство вже не працює, потрібні дані можна шукати в державних архівах або у його правонаступників.

Коли внески до фонду не сплачувалися, але людина фактично працювала, питання може розглянути спеціальна комісія Пенсійного фонду. Для цього потрібно подати заяву та надати будь-які підтвердження роботи — копії документів або свідчення колег.

Фахівці рекомендують завчасно перевіряти свій страховий стаж через портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Зазначається, що у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати 35 років страхового стажу для чоловіків і 30 років для жінок. Тому навіть кілька не врахованих років можуть вплинути на право виходу на пенсію та розмір виплат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.