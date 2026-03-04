  1. В Україні

Ціни на бензин і дизель в Україні стрімко ростуть – АМКУ почав перевірки АЗС

21:05, 4 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Антимонопольний комітет розслідує підвищення вартості пального в Україні.
Ціни на бензин і дизель в Україні стрімко ростуть – АМКУ почав перевірки АЗС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За останні дні світовий ринок нафти та нафтопродуктів показав суттєве зростання котирувань, що призвело до підвищення цін на пальне у мережах АЗС в Україні.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Антимонопольний комітет України повідомив, що почав контрольні заходи для з’ясування, чи містять дії операторів АЗС ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у зв’язку з подорожчанням пального на початку березня 2026 року.

4 березня 2026 року Комітет направив учасникам ринку вимоги надати інформацію, необхідну для встановлення причин зростання цін. У документах встановлені максимально стислі строки надання даних.

Після отримання інформації АМКУ проведе оперативний аналіз і, у разі виявлення порушень законодавства, вживатиме відповідних заходів.

Водночас ціни на світлі нафтопродукти не регулюються державою. Український ринок повністю залежить від імпорту, тож коливання світових цін безпосередньо впливають на вартість пального для споживачів. Підвищення цін на пальне має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна формує мінімальні запаси нафти. У парламенті запевняють: дефіциту ресурсу немає, а новий закон про мінімальні резерви стане додатковим інструментом стабілізації ринку.

Як повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, за останні кілька днів реалізація пального через роздрібні мережі зросла приблизно на 50%, а на окремих автозаправних станціях — ще більше.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

АМКУ АЗС ціни

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Європейський інвестиційний банк надасть кредит для розширення системи 112 в Україні

Система екстреної допомоги за номером 112 запрацює по всій Україні за підтримки Європейського інвестиційного банку.

У Раді пропонують знизити податки для орендодавців, які здають житло ВПО

Законопроєктом пропонується змінити підхід до оподаткування доходів від оренди житла.

Плагіат у дисертаціях та мобілізація на Верховині: нові деталі співбесід претендентів на крісло судді ВАКС

Одинадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Уряд затвердив Постанову про Державний реєстр військовослужбовців: як він працюватиме

Новий Реєстр формуватиме електронні військово-облікові документи та присвоюватиме унікальний цифровий ідентифікатор кожному військовослужбовцю.

Спричинив ДТП – отримав зауваження: чому суд у Калуші звільнив водія від відповідальності

Суд постановив, що порушення ПДР доведено, але покарання визнано надмірним.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]