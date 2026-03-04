Ціни на бензин і дизель в Україні стрімко ростуть – АМКУ почав перевірки АЗС

Антимонопольний комітет розслідує підвищення вартості пального в Україні.

За останні дні світовий ринок нафти та нафтопродуктів показав суттєве зростання котирувань, що призвело до підвищення цін на пальне у мережах АЗС в Україні.

Антимонопольний комітет України повідомив, що почав контрольні заходи для з’ясування, чи містять дії операторів АЗС ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у зв’язку з подорожчанням пального на початку березня 2026 року.

4 березня 2026 року Комітет направив учасникам ринку вимоги надати інформацію, необхідну для встановлення причин зростання цін. У документах встановлені максимально стислі строки надання даних.

Після отримання інформації АМКУ проведе оперативний аналіз і, у разі виявлення порушень законодавства, вживатиме відповідних заходів.

Водночас ціни на світлі нафтопродукти не регулюються державою. Український ринок повністю залежить від імпорту, тож коливання світових цін безпосередньо впливають на вартість пального для споживачів. Підвищення цін на пальне має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна формує мінімальні запаси нафти. У парламенті запевняють: дефіциту ресурсу немає, а новий закон про мінімальні резерви стане додатковим інструментом стабілізації ринку.

Як повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, за останні кілька днів реалізація пального через роздрібні мережі зросла приблизно на 50%, а на окремих автозаправних станціях — ще більше.

