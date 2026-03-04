  1. В Україні

Уряд створив Координаційний центр для реалізації планів стійкості регіонів

20:09, 4 березня 2026
Новий орган координуватиме підготовку енергосистеми та інфраструктури до наступної зими.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про створення Координаційного центру під головуванням глави уряду для реалізації Планів стійкості регіонів України. Кабінет Міністрів також затвердив положення про його роботу.

До складу центру увійшли представники профільних міністерств і центральних органів виконавчої влади, Верховної Ради та Офісу Президента, голови обласних військових адміністрацій, а також державних компаній, зокрема НЕК «Укренерго», НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укрзалізниця».

Основним завданням Координаційного центру визначено узгодження дій центральної та місцевої влади для своєчасної реалізації планів стійкості регіонів. Йдеться про інженерно-технічний захист енергетичних об’єктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення безперебійного теплопостачання, а також стабільне водопостачання і водовідведення.

Перше засідання Координаційного центру планують провести вже цього тижня. Уряд заявляє про намір спільно з регіонами посилити енергетичну стійкість країни та підготуватися до наступного опалювального сезону.

уряд Кабінет Міністрів України Україна Юлія Свириденко

