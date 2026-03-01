  1. Відео
Ухилянтам планують повністю заблокувати всі рахунки і заборонити їздити на авто – нардеп Веніславський

17:49, 1 березня 2026
Нардеп Веніславський повідомив про можливі нові обмеження для тих, хто не виконує військовий обов’язок, у ВР обговорюють оновлення законодавства.
Ухилянтам планують повністю заблокувати всі рахунки і заборонити їздити на авто – нардеп Веніславський
У Верховній Раді України розглядають можливість запровадження додаткових санкцій для громадян, які ухиляються від військового обліку або мобілізації. Серед запропонованих заходів — блокування банківських рахунків та заборона керування транспортними засобами. Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський. За його словами, ці ініціативи наразі перебувають на стадії обговорення.

«Коли громадянин України не виконує свій конституційний обов'язок, ухиляється від оновлення, актуалізації військово-облікових даних, чи не з'являється за викликом до ТЦК, і таких негативних наслідків немає, то це у воюючій країні точно неприпустима ситуація. Тому це один із елементів, який, я думаю, також буде напрацьовано в процесі оновлення, актуалізації законодавства, яке пов'язано з виконанням конституційний обов'язку – захисту Вітчизни. Я думаю, що це питання, яке буде обговорюватися, а за результатами обговорення будемо дивитися, яке рішення ухвалить зал», — пояснив Веніславський.

Верховна Рада України ТЦК мобілізація військовозобов'язаний військовий облік

