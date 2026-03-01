Німеччина планує імпортувати біометан з України для «зеленого опалення»

Міністерка економіки пропонує залучати український біогаз у межах реформи законодавства про опалення.

Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе запропонувала імпортувати біометан з України для опалення, повідомляє Spiegel.

Уряд Німеччини планує збільшити використання біогазу в рамках реформи закону про опалення. Власникам будинків при заміні систем опалення спростять вимоги: скасують правило, згідно з яким щонайменше 65% енергії повинно надходити з відновлювальних джерел.

Для виконання планованої квоти «зеленого газу» системи опалення повинні використовувати більше біометану та синтетичного палива, зазначила Райхе, додавши, що Україна може постачати біогаз у великих обсягах.

Наразі існують певні регуляторні труднощі з боку України та ЄС, проте після їх вирішення Німеччина розраховує на значний імпорт біометану.

Біометан — це екологічно чисте відновлюване паливо, збагачене до рівня природного газу. Його виробляють із відходів сільського господарства, харчової промисловості, осаду стічних вод та органічної фракції побутових відходів, і він повністю замінює природний газ у використанні.

