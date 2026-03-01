Україна увійшла в ТОП-15 країн, де в 2026 році продукти подорожчають найбільше

Продукти в Україні подорожчають на понад 9% у 2026 році — прогноз Visual Capitalist.

За прогнозами Visual Capitalist, у 2026 році Україна посідатиме 15-те місце у світі за рівнем продовольчої інфляції — очікується зростання цін на 9,2%. Основними причинами подорожчання експерти називають підвищення витрат на електроенергію, дорожчання кормів для тварин, наслідки війни та зниження купівельної спроможності населення.

Найбільше зростуть ціни на базові продукти харчування: м’ясо (яловичина, свинина, птиця), молочну продукцію, хліб та крупи. Зростання вартості цих продуктів напряму вплине на сімейні бюджети українців.

Експерти зазначають, що фактори, які вплинули на прогнозовану інфляцію, включають не лише внутрішні економічні обставини, а й глобальні коливання цін на енергоносії та логістичні витрати, а також скорочення поголів’я худоби через воєнні дії.

