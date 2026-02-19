  1. Фото
  2. / В Україні

На Київщині в ДТП зіткнулися шкільний автобус з дітьми та легковик: фото

22:00, 19 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В автобусі на момент аварії перебували 19 дітей та 6 дорослих.
На Київщині в ДТП зіткнулися шкільний автобус з дітьми та легковик: фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У селищі Ставище Білоцерківського району 19 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участю шкільного автобуса та легкового автомобіля Jeep. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Київській області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Повідомлення про аварію надійшло до Служби порятунку «101» о 07:53.

За інформацією рятувальників, унаслідок зіткнення двоє осіб з легкового автомобіля отримали травми. Одну постраждалу було госпіталізовано до прибуття підрозділу ДСНС. Ще одна людина опинилася затиснутою в автомобілі та потребувала деблокації.

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники вивільнили постраждалу особу та передали її медикам екстреної допомоги.

В автобусі на момент аварії перебували 19 дітей та 6 дорослих. Ніхто з них не постраждав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДТП діти ДСНС Київ школа автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет підтримав законопроект про посилення відповідальності за булінг

Строк притягнення до відповідальності за цькування  пропонують  збільшити з 3 місяців до одного року.

Комітет радить переглянути строки дисциплінарного стягнення у межах виключення «злісної непокори»

Комітет звернув увагу, що нове дисциплінарне стягнення до року може фактично прирівнюватися до позбавлення волі.

Україна відхиляється від курсу на євроінтеграцію: які ще проблеми приховує новий Цивільний кодекс

Проєкт ЦК України містить положення, що ставлять під сумнів права ЛГБТ та суперечать вже сформованій судовій практиці.

22 банківські рахунки та приховане авто: нові кейси кандидатів до ВАКС

Третій день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

ВП ВС розглянула справу судді-конспіролога, який називав укази Президента «авторськими творами»

Суддя обґрунтовував рішення «божественним нормативним актом», ставив під сумнів повноваження органів влади та чинність законів України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]