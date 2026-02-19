На Київщині в ДТП зіткнулися шкільний автобус з дітьми та легковик: фото

В автобусі на момент аварії перебували 19 дітей та 6 дорослих.

У селищі Ставище Білоцерківського району 19 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участю шкільного автобуса та легкового автомобіля Jeep. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Київській області.

Повідомлення про аварію надійшло до Служби порятунку «101» о 07:53.

За інформацією рятувальників, унаслідок зіткнення двоє осіб з легкового автомобіля отримали травми. Одну постраждалу було госпіталізовано до прибуття підрозділу ДСНС. Ще одна людина опинилася затиснутою в автомобілі та потребувала деблокації.

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники вивільнили постраждалу особу та передали її медикам екстреної допомоги.

В автобусі на момент аварії перебували 19 дітей та 6 дорослих. Ніхто з них не постраждав.

