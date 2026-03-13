На Одещині чоловік застрелив собаку сусідки: поліція відкрила справу

Чоловік вистрілив у собаку своєї сусідки з пневматичної рушниці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція розслідує жорстоке поводження з твариною в Ізмаїльському районі Одеської області. За даними правоохоронців, 64-річний чоловік вистрілив у собаку своєї сусідки з пневматичної рушниці. Тварина загинула.

Як повідомили в поліції, до правоохоронців звернулася 72-річна місцева жителька. Вона розповіла, що знайшла свого пораненого собаку на вулиці біля дому — невдовзі тварина померла.

Слідчо-оперативна група встановила, що у пса вистрілив сусід заявниці. Чоловік визнав свою провину та пояснив, що собака нібито дратував його, бо забігав у його двір.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Поліцейські вилучили тіло собаки та пневматичну рушницю.

У справі призначать судові експертизи. Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.