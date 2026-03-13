  1. В Україні

На Одещині чоловік застрелив собаку сусідки: поліція відкрила справу

00:00, 13 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловік вистрілив у собаку своєї сусідки з пневматичної рушниці.
На Одещині чоловік застрелив собаку сусідки: поліція відкрила справу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція розслідує жорстоке поводження з твариною в Ізмаїльському районі Одеської області. За даними правоохоронців, 64-річний чоловік вистрілив у собаку своєї сусідки з пневматичної рушниці. Тварина загинула.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили в поліції, до правоохоронців звернулася 72-річна місцева жителька. Вона розповіла, що знайшла свого пораненого собаку на вулиці біля дому — невдовзі тварина померла.

Слідчо-оперативна група встановила, що у пса вистрілив сусід заявниці. Чоловік визнав свою провину та пояснив, що собака нібито дратував його, бо забігав у його двір.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Поліцейські вилучили тіло собаки та пневматичну рушницю.

У справі призначать судові експертизи. Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

поліція вбивство тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада готує нові штрафи за торгівлю без ліцензії, підроблений алкоголь та тютюнові вироби

Комітет підтримав законопроєкт, який посилює покарання за незаконний обіг підакцизних товарів.

Обрання суддів КСУ на ХХ з’їзді не відбулося: чому делегати не голосували та які наслідки для реформи

Одне з найбільш очікуваних питань порядку денного ХХ чергового з’їзду суддів України — призначення суддів Конституційного Суду — не вирішене.

Президентські вибори в України в умовах воєнного стану: позиція ВП ВС

ВП ВС підтвердила, що Верховна Рада не зобов’язана призначати вибори Президента під час воєнного стану, а відсутність такого рішення не є протиправною бездіяльністю.

Рада пропонує спростити звільнення військових, які виховують дитину з інвалідністю

Військові, які виховують дітей з інвалідністю, можуть отримати право на звільнення зі служби незалежно від наявності іншого з батьків

Богдан Моніч: Оновлення Ради суддів — це природний процес, а не перепочинок, інтерв'ю за підсумками ХХ з’їзду

Богдан Моніч в ексклюзивному коментарі розповів про баланс між дисциплінарною відповідальністю та незалежністю, легітимність рішень триваючого з’їзду та свої плани щодо повернення до здійснення правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]