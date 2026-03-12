У суді назвали типові помилки при сплаті судового збору за апеляційну скаргу

Через які помилки апеляційну скаргу можуть не прийняти — пояснення суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Херсонському апеляційному суді розповіли про типові помилки при сплаті судового збору за апеляційну скаргу.

Сплата судового збору — обов’язкова умова прийняття апеляційної скарги до розгляду. Через помилки в оплаті скарга може бути залишена без руху або повернута заявнику.

Найпоширеніші помилки:

Неправильний розмір збору

За апеляційну скаргу сплачується 150% ставки, що підлягала сплаті при поданні позову.

Оплата на рахунок іншого суду

Збір потрібно сплачувати за реквізитами апеляційного суду, а не суду першої інстанції.

Відсутність квитанції

До апеляційної скарги обов’язково додається документ про сплату збору.

Помилки у призначенні платежу

У платіжці слід зазначити:

що це судовий збір за апеляційну скаргу;

ПІБ або назву платника;

назву апеляційного суду;

номер справи (за наявності).

Неправильне застосування пільг

Якщо особа звільнена від сплати збору, до скарги потрібно додати підтверджуючі документи.

У разі помилок апеляційну скаргу буде залишено без руху з наданням строку для усунення недоліків, а в разі їх неусунення — повернуто заявнику.

Перед поданням апеляційної скарги громадянам радять перевіряти актуальні реквізити та розмір судового збору на офіційному сайті суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.