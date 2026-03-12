У суді назвали типові помилки при сплаті судового збору за апеляційну скаргу
У Херсонському апеляційному суді розповіли про типові помилки при сплаті судового збору за апеляційну скаргу.
Сплата судового збору — обов’язкова умова прийняття апеляційної скарги до розгляду. Через помилки в оплаті скарга може бути залишена без руху або повернута заявнику.
Найпоширеніші помилки:
Неправильний розмір збору
За апеляційну скаргу сплачується 150% ставки, що підлягала сплаті при поданні позову.
Оплата на рахунок іншого суду
Збір потрібно сплачувати за реквізитами апеляційного суду, а не суду першої інстанції.
Відсутність квитанції
До апеляційної скарги обов’язково додається документ про сплату збору.
Помилки у призначенні платежу
У платіжці слід зазначити:
- що це судовий збір за апеляційну скаргу;
- ПІБ або назву платника;
- назву апеляційного суду;
- номер справи (за наявності).
Неправильне застосування пільг
Якщо особа звільнена від сплати збору, до скарги потрібно додати підтверджуючі документи.
У разі помилок апеляційну скаргу буде залишено без руху з наданням строку для усунення недоліків, а в разі їх неусунення — повернуто заявнику.
Перед поданням апеляційної скарги громадянам радять перевіряти актуальні реквізити та розмір судового збору на офіційному сайті суду.
