  1. В Україні
  2. / Суд інфо

У суді назвали типові помилки при сплаті судового збору за апеляційну скаргу

23:12, 12 березня 2026
Через які помилки апеляційну скаргу можуть не прийняти — пояснення суду.
У Херсонському апеляційному суді розповіли про типові помилки при сплаті судового збору за апеляційну скаргу.

Сплата судового збору — обов’язкова умова прийняття апеляційної скарги до розгляду. Через помилки в оплаті скарга може бути залишена без руху або повернута заявнику.

Найпоширеніші помилки:

Неправильний розмір збору

За апеляційну скаргу сплачується 150% ставки, що підлягала сплаті при поданні позову.

Оплата на рахунок іншого суду

Збір потрібно сплачувати за реквізитами апеляційного суду, а не суду першої інстанції.

Відсутність квитанції

До апеляційної скарги обов’язково додається документ про сплату збору.

Помилки у призначенні платежу

У платіжці слід зазначити:

  • що це судовий збір за апеляційну скаргу;
  • ПІБ або назву платника;
  • назву апеляційного суду;
  • номер справи (за наявності).

 Неправильне застосування пільг

Якщо особа звільнена від сплати збору, до скарги потрібно додати підтверджуючі документи.

У разі помилок апеляційну скаргу буде залишено без руху з наданням строку для усунення недоліків, а в разі їх неусунення — повернуто заявнику.

Перед поданням апеляційної скарги громадянам радять перевіряти актуальні реквізити та розмір судового збору на офіційному сайті суду.

